Castrocaro, approvato il bilancio di previsione. "Perplessità" da parte di Casa Civica

Il Consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, riunitosi in modalità telematica lunedì scorso, ha discusso e votato il bilancio di previsione 2021 – 2023. Tra le opere in programma l'adeguamento sismico della scuola media, con un contributo di oltre 700mila euro di finanziamento pubblico a cui si aggiungono risorse stanziate dall'amministrazione comunale. E' previsto il restauro delle mura medicee, tra Porta Romana e il bastione san Martino, oltre ai ai lavori di riqualificazione della fortezza (ai 140mila euro del Comune si aggiungono 210mila euro dalla Regione). Il bastione sarà quindi messo in sicurezza con lavori per un importo di 155,ila euro (15mila da Unica Reti e 140mila euro da fondi statali). A gennaio si aprirà il cantiere della palestra.

Il Gruppo Consiliare di minoranza Casa Civica ha espresso il suo voto contrario evidenziando "numerosissime perplessità sulla condotta politica della Giunta Tonellato sia in termini di spesa corrente, sia sul piano degli investimenti". "Innanzitutto - premettono i consiglieri Vallicelli, Ferrini e Tassinari - il bilancio dovrebbe costituire, soprattutto in questo momento complicato, uno strumento fondamentale per condividere con l'intera cittadinanza progetti ben ragionati a sostegno di chi vive e lavora nel nostro paese. Invece la maggioranza continua a impegnare quantità importanti di soldi pubblici in maniera autoreferenziale e senza confrontarsi con le reali esigenze del territorio".

"Per esempio in merito alla la spesa corrente” proseguono i consiglieri ”da mesi sosteniamo che andrebbero stanziate risorse comunali per ristorare ulteriormente i negozi e le attività più penalizzati dalle chiusure, i bar, i ristoranti e le attività alberghiere: non solo quelle che hanno aperto nel 2020, ma anche quelle intenzionate ad aprire nel 2021. Invece ci si è limitati praticamente a destinare gli aiuti genericamente concessi a livello nazionale, spesso insufficienti, senza prevedere sostegni economici aggiuntivi, locali e mirati, come hanno fatto tantissimi comuni anche della nostra provincia. Le disponibilità finanziarie, infatti, ci sarebbero, ma le decisioni dell'amministrazione si sono focalizzate insistentemente su iniziative pubblicitarie ed altri aspetti secondo noi inefficaci in un momento che andrebbe affrontato con interventi coraggiosi e urgenti per salvaguardare il tessuto economico locale e la sua vocazione turistica".

"L'altro aspetto contestabile - concludono gli esponenti di Casa Civica - riguarda il piano degli investimenti. Infatti la maggioranza ha redatto per il triennio 2021-2023 un libro dei sogni più confacente ad un anticipo di campagna elettorale che a definire concretamente lo sviluppo del paese. E' ormai evidente quanto la Giunta Tonellato risulti politicamente inadeguata a realizzare quest'elenco di opere destinate a rimanere sulla carta: basti pensare che il mandato entra nella sua parte finale e ancora tardano i lavori per la nuova palestra o per il potenziamento della videosorveglianza. Crediamo dunque che questo bilancio manchi complessivamente di una visione politica concreta e consapevole dei bisogni attuali e delle sfide future della nostra comunità".