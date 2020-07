Castrocaro, attacco di un gruppo neofascista: oltraggiata l’insegna dello Spi Cgil e del Pd

Violata la bacheca sindacale della Camera del Lavoro di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con un volantino inneggiante il fascismo siglato dal logo di un movimento neofascista definito "Azione Frontale". L'episodio si è consumato presumibilmente nella nottata tra sabato e domenica. "E’ stata in particolare oltraggiata l’insegna della sede dello Spi Cgil, con una chiara volontà politica di attacco ai valori democratici che la Cgil rappresenta - esordiscono il segretario generale della Cgil, Maria Giorgini, dello Spi Cgil Marzia Abbonizio, il segretario territoriale del Pd Daniele Valbonesi e il presidente di Unica Coop, Giuliana Maltoni -. Oltre ad avvisare le forze dell’ordine che immediatamente si sono recate sul posto, riteniamo opportuno rendere noto lo sdegno verso gesti di questo tipo e far avere tutta la solidarietà alle compagne e compagni che operano nella sede territoriale della Cgil di Castrocaro rappresentando le lavoratrici e i lavoratori, pensionate e pensionati, e svolgendo un importante ruolo di servizio alla comunità castrocarese".

"Anche la Cooperativa Unica proprietaria dello stabile si unisce all’indignazione verso tale gesto che offende la nostra memoria e la nostra storia in una sede che è quella dove lavoro , diritti e solidarietà vengono quotidianamente praticati", afferma Maltoni. L'immobile è anche la sede del Circolo Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole e anche Valbonesi esprime la propria indignazione per quanto accaduto. "Azioni come queste sono una continua violazione dei valori fondanti del Partito Democratico - evidenzia -. Il fatto che ancora oggi movimenti neofasciti abbiano libertà di azione è un tema sul quale, anche noi, continueremo a batterci, per rispetto della Costituzione, dei nostri cittadini e di chi è morto per liberarci dal fascismo e ridarci la libertà. Esprimiamo grande solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Cgil e ai pensionati dello Spi". "Ci chiediamo infine come una forza dichiaratamente fascista , che rinnega la storia possa continuare ad operare, per queste ragioni continueremo a batterci sempre per la democrazia e per i valori della nostra Costituzione basata sull’antifascismo", concludono.