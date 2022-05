Il candidato sindaco punta sulle rievocazioni storiche, un confronto con il primo cittadino di Ferrara

Sabato 5 maggio, il candidato sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi, sostenuto dal centrodestra unito, ha incontrato Alan Fabbri, dal 2019 sindaco di Ferrara. La motivazione dell'appuntamento un confronto per collaborazioni future nell'ambito della rievocazione storica. Del resto Ferrara è città d'arte e di Palio, e già in passato vi erano stati rapporti fra le due località. Così Billi commenta l'incontro: “Castrocaro e Terra del Sole hanno tutte le carte in regola per diventare la capitale della rievocazione storica. Con i nostri centri storici e la nostra esperienza possiamo affermarci in un settore nel quale siamo già specializzati e che potrebbe aiutare a rivitalizzare il nostro Comune. Se ben concepita e ben promossa, infatti, la rievocazione storica attira visitatori, muove interi gruppi e compagnie che soggiornano, aiuta a far conoscere le nostre realtà e i nostri eventi. Inoltre permette di valorizzare l'associazionismo locale, che rappresenta una delle risorse più importanti che abbiamo nei nostri paesi".

E prosegue: "Oggi con il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che ringrazio tanto della visita, abbiamo parlato di Palio, di sbandieratori, di balestre e della Fortezza di Castrocaro, gettando le basi per relazioni future: si potrebbero portare a Ferrara i nostri gruppi, per poi ospitare da noi la splendida corte Estense ferrarese. Questo modello si potrebbe anzi replicare, perché Castrocaro e Terra del Sole son stati capoluoghi della Romagna Fiorentina e oggi possiedono abbastanza storia per coinvolgere le altre realtà rinascimentali della rievocazione italiana. Intanto il confronto con il Sindaco degli Estensi di Ferrara mi è sembrato totalmente positivo".

In mattinata il Sindaco Alan Fabbri ha visitato la sede della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole a Palazzo Pretorio, per poi salire in Fortezza a Castrocaro. Questo il commento del primo Cittadino ferrarese: “Piena sintonia con Billi per collaborazioni future. Ferrara è una città di Palio, di eventi e di cultura: so cosa vuol dire valorizzare un territorio con queste caratteristiche e credo che Billi abbia la stoffa per riuscirci. Conosce bene la splendida realtà di Castrocaro e Terra del Sole, la sua storia e le sue associazioni, ed è pieno di idee concrete per dare nuovo slancio all'identità locale.”