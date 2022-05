Castrocaro, ecco l'area Poggiolini del futuro. Il sindaco Tonellato: "Sarà il salotto della città"

Il sindaco uscente di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Marianna Tonellato, candidato al bis alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, ha presentato il progetto di riqualificazione dell'area Poggiolini, ovvero l'area mercatale che insiste sul viale Marconi, dalla casa dell'acqua al Conad City. "Tale area è una porzione di città intensamente vissuta dai cittadini e per questo uno dei progetti chiave per il prossimo mandato", ha evidenziato Tonellato, parlando lunedì in un incontro con alcuni sostenitori della “Lista Insieme per Crescere”, al Bar dei Fiori a Castrocaro-

L’attenzione, ha spiegato, "è stata posta nel mantenere le attuali funzioni dell’area, dilatando lo spazio dedicato alla socializzazione, arricchendonele dotazioni, mantenendo quello dedicato al parcheggio delle auto, attraverso la riorganizzazione degli spazi e il rifacimento di pavimentazioni, aiuole e vegetazione, sedute e arredi. Un vero salotto in città, circondati da elementi dotati di confort e dalla presenza di vegetazione ricca per colori e profumi per un prolungato periodo dell’anno". Nel progetto, ha aggiunto, "è previsto di aumentare la superficie degli spazi e delle sedute, per una maggiore fruibilità per le persone residenti ed ospiti, inoltre si vuole migliorare la percezione e la reale condizione di sicurezza di chi sosta nell’area pubblica, rispetto alla viabilità carrabile del parcheggio".

"Come sempre si parte dai progetti, perché senza progetti non è possibile richiedere finanziamenti - ha argomentato -. Anche qui avevamo promesso di intervenire sull'area Poggiolini, una delle aree più vive di Castrocaro, a due passi dalle terme e dalle attività commerciali. Questo progetto è di vera rigenerazione urbana e intendiamo candidarlo nei bandi prossimi che prevedono la riqualificazione urbana con attenzione al verde e alla socialità. Non è fantasia, i progetti prima o poi trovano sempre il giusto canale di finaziamento, come è stato per le porta urbiche di Castrocaro o il rifacimento di via Gramsci: progetti che abbiamo candidato e che partiranno quest'anno grazie ai fondi del Pnrr. Ma senza progetti, non sarebbe stato possibile finanziarli. La concretezza è la prima cosa per porre le basi di una buona amministrazione".

Il progetto di riqualificazione