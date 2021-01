Castrocaro, Fdi: "Tonellato annuncia di ricandidarsi, ma non sa se avrà una coalizione che la sostiene"

“La notizia della disponibilità del sindaco di Castrocaro Terme - Terra del sole, Marianna Tonellato, a ricandidarsi nell'estate del 2022 ci pare una comunicazione prematura nei tempi e traballante politicamente. In piena fase pandemica ed emergenza socio-economica in atto le priorità sono altre che riconfermare l'interesse ad una poltrona, seppure 'piccola' come quella da 'primo cittadino' di un Paese di 6.300 abitanti. E poi prima di sottoporsi al gradimento degli elettori ci si dovrebbe interrogare sulla qualità del suo mandato amministrativo, e tutti gli indicatori che 'parlano' della giunta Tonellato sono negativi”. A dirlo in una nota congiunta sono Fabrizio Ragni, vicecoordinatore di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena e responsabile del territorio forlivese del partito, Alessandro Bombardini, già consigliere comunale di Castrocaro e cofondatore del Comitato cittadino per il centro storico, e Riccardo Merendi, consigliere dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e coordinatore di FdI per la vallata del Montone e dei territori collinari.

“Mentre Tonellato annuncia la sua ricandidatura senza sapere nemmeno se avrà una coalizione politica pronta a sostenerla, anzi, alcune voci dicono il contrario, la destra si sta rafforzando in città, attorno ai nostri valori ed alla volontà di far rinascere il paese, sollevandolo da una crisi in cui è sprofondato negli ultimi anni, aggiunge Bombardini. “Castrocaro è sprofondata negli effetti della gravissima crisi che ha attraversato il turismo termale in Italia e tanti sono gli alberghi stagionali che sono stati costretti, negli ultimi anni a cessare definitivamente l’attività - proseguono gli esponenti di FdI -. Tantissime sono ancora oggi le strutture che cercano di sopravvivere ma che, purtroppo, devono quotidianamente confrontarsi con costi gestionali, a fronte di una riduzione di clienti, sempre più difficile. Nell'estate del 2020 s'è registrato un calo del movimento turistico del 60,5% a Castrocaro Terme e Terra del Sole. I servizi diventano sempre più distanti per il cittadino, in senso materiale proprio: si pensi alla chiusura dell’ufficio postale di Terra del Sole tre giorni a settimana, un disservizio segnalato soltanto da noi. Per non parlare dei servizi di sicurezza urbana , con la carenza endemica del personale di polizia locale che nella gestione dell'Unione dei Comuni penalizza proprio le 'piccole' realtà, o dei servizi ambientali e gli incontrollati abbandoni di rifiuti che abbiamo segnalato più volte in estate. Decoro urbano e sicurezza pubblica sono due cardini delle politiche attive di un'amministrazione che si vuole dire vicina ai cittadini. E in questi due ambiti registriamo le carenze peggiori della giunta Tonellato".

"Per la rinascita del nostro Comune sono ben altre le iniziative che dovrebbe prendere una giunta, che non la mera e mediocre gestione dell'ordinaria amministrazione - concludono -. Pensiamo al rilancio culturale e dei beni storico-architettonici che dovrebbero essere allineati ad un progetto che coinvolga Regione, ministero ed Europa. Si pensi alle potenzialità della cittadella medicea di Terra del Sole, gioiello del Rinascimento italiano, o agli esempi dell’architettura del razionalismo italiano di Castrocaro Terme. Quando ci lasceremo alle spalle la crisi pandemica, dovremmo e potremmo intercettare nuovi turisti , oltre ai flussi del “turismo termale”, grazie ad una rinnovata programmazione culturale o valorizzazione delle tante eccellenze legate all’enogastronomia o dalle bellezze paesaggistiche locali. Sarebbero necessarie politiche governative di incentivazione e sostegno ai comparti del Turismo e dei Beni Culturali , perché rappresentano un' importante opportunità economica per il territorio , con risvolti occupazionali decisivi, ma proprio in questa fase il governo è alle prese con l'ennesima crisi politica. Noi al premier Conte ed al sindaco Tonellato diciamo che le priorità sono altre e che in questa fase ci si dovrebbe soltanto muovere a testa bassa per salvare la nostra economica stringendoci attorno ai nostri concittadini. Tutto il resto sono inutili parole e vecchia politica-politicante".