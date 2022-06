Castrocaro, Fratelli d'Italia plaude alla giunta Billi: "Il paese volterà pagina"

"Castrocaro si prepara a voltare pagina e Fratelli d'Italia è pronta a dare il proprio contributo dopo aver eletto in Consiglio Comunale quattro consiglieri sugli otto della maggioranza che sostiene il neo sindaco Francesco Billi". Così Alice Buonguerrieri e Luca Bartolini, rispettivamente coordinatore provinciale e responsabile del comprensorio forlivese di Fratelli d'Italia, si complimentano con i neoeletti consiglieri "per la splendida campagna elettorale, per aver saputo interpretare le esigenze dei cittadini, per aver condiviso, anche insieme a noi, un programma e un percorso concreto e convincente".



"E' così che si fa politica - aggiungono - sul territorio e vicini alla gente, presentando un'idea di sviluppo e restando fedeli ai nostri valori", proseguono i due esponenti di FdI. Il partito è rappresentanto in giunta dal vicesindaco Silvia Zoli (le sono state date le deleghe al bilancio, urbanistica, società partecipate e termalismo) e dall'assessore Catia Conficconi (città della musica, decoro, associazionismo e pari opportunità), mentre siedono sui banchi della maggioranza per Fratelli d'Italia Alessandro Ferrini (a cui sono state assegnate le deleghe alla Protezione civile) e Mauro Maraldi (politiche agricole).



"Ci congratuliamo con tutti loro, auguriamo buon lavoro al Sindaco Billi e alla sua giunta - aggiunge il coordinatore comunale Francesco Caponetto -- Siamo davvero soddisfatti del risultato elettorale perché con Francesco Billi si è raggiunta una fantastica intesa, nei contenuti e nei valori, sui programmi e sulle persone: proprio da questo si è sviluppato il lavoro condiviso in campagna elettorale e che ora proseguirà nei prossimi cinque anni".

"Siamo ovviamente contenti del risultato del nostro Partito e della rappresentanza che ci siamo guadagnati alle urne e che ci è stata riconosciuta anche in giunta. I nostri eletti, i dirigenti, gli iscritti di Fratelli d'Italia sono a disposizione dell'amministrazione Billi per dare a Castrocaro Terme e Terra del Sole, un'amministrazione che sarà finalmente incisiva e in sintonia con i cittadini", concludono gli esponenti di Partito.