Castrocaro, il giorno delle elezioni si avvicina: atteso confronto tra i tre candidati sindaci

In vista delle prossime elezioni, Cna Colline forlivesi organizza un confronto elettorale fra i tre candidati a sindaco di Castrocaro Terme: appuntamento martedì, alle 20.30 al Padiglione delle Terme del Grand Hotel di Castrocaro Terme, in Viale Marconi 14/16. Parteciperanno i candidati Francesco Billi (Per Billi Sindaco), Marianna Tonellato (Insieme per Crescere) e Filippo Turchi (Noi di Castrocaro per Turchi Sindaco). L’incontro organizzato e condotto da Cna, verrà introdotto da Villiam Antonelli presidente di Cna Colline forlivesi e avrà come obiettivo discutere problematiche e proposte delle imprese, partendo da un vero e proprio “manifesto” dell’associazione presentato ai candidati.

"Come presidenza di Cna Colline forlivesi - spiega Antonelli - abbiamo ritenuto importante organizzare questo momento di incontro e confronto, dando continuità a una tradizione apprezzata dalle imprese e dai cittadini di Castrocaro nelle scorse elezioni. Ci fa particolarmente piacere tornare a incontrarci in presenza, dopo due anni che ci hanno segnati pesantemente, evidenziando al contempo punti di forza e di debolezza sia del sistema economico nazionale che di quello locale. Oggi le imprese si trovano a gestire nuove criticità, come l’aumento dei costi per energia e gas, la difficoltà del reperimento delle materie prime e della manodopera".

"Castrocaro Terme e Terra del Sole - prosegue Antonelli - è un comune con un forte tessuto imprenditoriale che esprime, esclusa l’agricoltura, poco meno di 500 imprese attive, il 26% delle quali associate a Cna. In pratica, a Castrocaro oltre 1 impresa su 4 è associata a Cna e questo è per noi motivo di orgoglio. Come associazione non ci siamo mai limitati alla sola protesta ma abbiamo costantemente fatto la nostra parte, mettendo a disposizione delle amministrazioni analisi puntuali e proposte concrete su cui misurarci".

"Nel corso della serata, richiameremo l’attenzione in particolare su cinque ambiti: le politiche sovracomunali, la fiscalità locale, la semplificazione, il sostegno alle imprese, la lotta all’abusivismo e la sicurezza - conclude -. Da ultimo, sottolineo la preoccupazione per un tessuto imprenditoriale che nelle Colline forlivesi si è complessivamente impoverito, con un calo costante di imprese. È importante guardare al futuro con concretezza e spirito di collaborazione fra amministrazioni, associazioni e tutti gli stakeholder del territorio, mettendo sempre al centro il benessere comune".

L’incontro sarà moderato dal direttore di ForlìToday Fabio Campanella. Informazioni sul sito di Cna (www.cnafc.it) oppure rivolgendosi a Olga Loddo (0543 822 770 – olga.loddo@cnafc.it).