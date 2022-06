Castrocaro, "Insieme per crescere" diventa associazione: "Continueremo a fare politica nell'interesse del paese"

"Continueremo a parlare e fare politica nell'interesse del paese". Così la lista civica, appoggiata dal centrosinistra, "Insieme per Crescere per Marianna Tonellato Sindaca" a poche settimane dall'esito del voto, che ha visto l'elezione del sindaco di centrodestra Francesco Billi. La lista salirà sugli scranni dell'opposizione Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza. "Siamo partiti più di un anno fa e ci siamo ritrovati, come cittadini, desiderosi di prenderci le nostre responsabilità e di impegnarci per il paese, attorno al progetto di "Insieme per Crescere per Marianna Tonellato Sindaca", con l'intento di proseguire nella buona attività amministrativa già avviata", è la premessa.

"Progetto ambizioso e complesso, perché sappiamo bene tutti quanto sia difficile oggi occuparsi ed interessarsi di politica ed amministrazione, soprattutto per i giovani - viene sottolineato -. Perciò abbiamo salutato con piacere l'interesse per la proposta da parte dei partiti di centro sinistra, che sostenendoci hanno dimostrato di volersi aprire all'esperienza di civismo, forse anche per tentare di superare quella distanza e crisi di partecipazione e di rappresentanza di cui risentiamo da anni, nel percorso di avvicinamento e collaborazione che avrebbe giovato a tutti, soprattutto al paese, per la sua valenza politica e culturale".

"La campagna elettorale è stata improntata su un'idea guida di paese, sul rendiconto doveroso di ciò che l'amministrazione e la Tonellato hanno impostato e realizzato e sulla necessità di dare continuità ai grandi progetti finanziati ed in parte avviati, di cui beneficerà la nuova Amministrazione - viene aggiunto -. Continueremo a parlare e fare politica nell'interesse del paese, attraverso la costituzione di una nuova associazione culturale apartitica e aperta, “Insieme per Crescere”, che lavorerà, ascoltando le istanze dei cittadini, a supporto della attività del costituendo gruppo consigliare di minoranza. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno creduto in noi, assicurando che ci saremo, sempre, nell'interesse generale del nostro territorio".