Castrocaro, la deputata Buonguerrieri (FdI) incontra il sindaco Billi: "Statale 67, solleciteremo Roma per gli interventi necessari"

La parlamentare di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri ha incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi assieme al responsabile del comprensorio forlivese di FdI, Luca Bartolini. Nel confronto col primo cittadino e la sua squadra, informa la deputata, "sono stati tanti i punti toccati, che vanno dalle tante esigenze infrastrutturali alle azioni a supporto dell'imprenditoria, dalla riqualificazione dell'immagine locale alla sicurezza".

"Con l'Amministrazione Billi si è già assistito ad un positivo cambio di marcia a Castrocaro Terme e Terra del Sole - rimarcano Buonguerrieri e Bartolini -. La nuova amministrazione sta affrontando con determinazione i problemi ereditati sul territorio e ha messo in campo una progettualità che darà, già a breve termine, i suoi frutti, Il Comune sta programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria trascurati da anni, a cominciare dal verde urbano e dagli asfalti: una pianificazione volta a rendere sempre più fruibile e appetibile la località".

Per quanto riguarda il tema delle strade, ricorda la deputata, "Castrocaro, come gli altri centri della vallata, deve fare i conti con la sicurezza in alcuni tratti della Strada Statale 67. Su questo farò tutto quello che è di mia competenza per sollecitare gli interventi necessari. Con il sindaco ci siamo soffermati a ragionare anche sulle prospettive turistich. Il territorio di Castrocaro e Terra del Sole è una risorsa strategica per tutto il comprensorio forlivese considerata la vocazione termale, la storia, la natura, l'enogastronomia, gli eventi musicali e di rievocazione storica. In questo senso sarà importante rivolgere una particolare attenzione ai centri storici e alle soluzioni più aggiornate del digitale".

Durante l'incontro è stato affrontato un altro tema di grande attualità, quello della siccità. "Il Governo ha istituito una Cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario nazionale d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali per individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione - ricorda Buonguerrieri - E Castrocaro ha espresso l'esigenza di poter avere nuovi bacini per stoccare l'acqua in modo da metterla a servizio, ad esempio, delle aziende agricole. L'Esecutivo sta lavorando a un provvedimento normativo urgente che contenga le necessarie semplificazioni e deroghe per accelerare i lavori essenziali per fronteggiare la siccità".