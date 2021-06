Castrocaro, mozione del Gruppo Casa Civica: "Fondo comunale da 100mila euro a sostegno delle imprese"

Secondo il rapporto 2020 della Camera di Commercio nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole operano circa seicento imprese con una dimensione media di 2,4 addetti ciascuna: dunque un tessuto di piccole o piccolissime aziende principalmente attive nei settori del commercio, dei pubblici esercizi, del turismo e dell'artigianato. Basandosi su dati aggiornati i consiglieri del Gruppo Casa Civica hanno depositato una mozione per impegnare il sindaco Marianna Tonellato e la Giunta a sostenere la ripresa economica locale tramite un fondo comunale mirato da almeno 100mila euro.

“La spina dorsale della nostra comunità è composta soprattutto da imprese a gestione familiare che hanno sofferto molto le chiusure imposte dall'emergenza sanitaria e che ora andrebbero sostenute in maniera adeguata per superare la fase di incertezza. In un momento così delicato occorrerebbe approfondire i dati, muoversi con competenza e confrontarsi con le associazioni di categoria perché l'economia locale non si risolleverà con gli hashtag e Facebook - affermano i tre esponenti di minoranza Daniele Vallicelli, Alessandro Ferrini e Rossella Tassinari -. C'è invece bisogno di concretezza e molti comuni del circondario stanno già mettendo in campo risorse proprie per consolidare realmente il loro tessuto imprenditoriale. Perciò ci sorprende l'atteggiamento dell'amministrazione Tonellato che finora non ha programmato nessun aiuto municipale ai privati per integrare le irrisorie concessioni statali, tant'è che neppure sono stati rinviati il canone unico patrimoniale o l'imu, al pari di altri paesi vicini".

"A questo punto, considerate le attuali cospicue disponibilità del nostro bilancio comunale, abbiamo scelto di depositare una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta a mettere a disposizione almeno 100 mila euro da destinare tramite bando alle imprese di Castrocaro e Terra del Sole che hanno subito i maggiori cali di fatturato fra le annualità 2019 e 2020: un'iniziativa mirata, che altre amministrazioni virtuose stanno già predisponendo per garantire un futuro economico specialmente alle piccole attività - concludono -. È infatti troppo presto per cantar vittoria e sarebbe un grave errore dare per scontata la ripresa economica locale che soprattutto ora andrebbe accompagnata con un'opportuna ed energica azione politica".