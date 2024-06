Castrocaro, Pd primo partito alle Europee: "Fermata l'inarrestabile corsa della destra"

Con 782 voti, corrispondenti al 31,27%, il Partito Democratico è la prima forza politica di Castrocaro Terme e Terra del Sole. "Grazie a tutti i simpatizzanti, gli iscritti e i militanti che con il loro impegno hanno consentito al Pd di ottenere questo ottimo risultato, fermando quella che sembrava una corsa inarrestabile della destra - affermano dal Circolo Pd della località termale -. Questo ci dice quanto sia importante recarsi alle urne per esercitare quello che dovrebbe essere il diritto-dovere di ogni cittadino, ovvero l’esercizio della democrazia, oramai data per scontata. Il buon esito di questa tornata elettorale non rappresenta un traguardo, ma piuttosto un punto di partenza e di appartenenza ad una comunità democratica, plurale e progressista sulla cui base costruire un futuro migliore per tutti".