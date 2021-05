Castrocaro, polemica sul progetto turistico: "In consiglio l'opposizione si era detta soddisfatta"

"Stupisce e rammarica che, all’indomani del Consiglio Comunale in cui l’Assessora Zanetti replicava compiutamente all’interrogazione del Consigliere Ferrini relativamente al Bando MIBACT a cui il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha partecipato, lo stesso Consigliere abbia cambiato repentinamente idea per gli onori della cronaca, ma non certo per quelli della correttezza istituzionale.

Difatti, Ferrini – come da registrazione pubblica visibile sulla pagina Facebook del Comune stesso, si diceva soddisfatto della risposta dell’Assessore Zanetti", lo scrive la lista civica Cambiamenti del sindaco uscente Marianna Tonellato.

E continua la nota: "Tuttavia, appare evidente che , una volta tornato a casa, il Consigliere abbia ‘magicamente’ cambiato idea, poiché nuovamente portava alla ribalta della cronaca il suo disappunto, “contestando” la medesima risposta che il giorno prima lo soddisfaceva. Salta all’occhio la considerazione che il Consigliere Ferrini ha del Consesso dove maggioranza e minoranza si riuniscono per il bene del Paese: una mera formalità cui evidentemente dà poco peso; mentre appare altrettanto evidente che il Consigliere Ferrini abbia con la carta stampata un ottimo rapporto: quello che gli è strumentale alla propria propaganda".