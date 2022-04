Castrocaro, con il candidato sindaco Billi e Morrone arriva il ministro del turismo Garavaglia: gli incontri

Entra nel vivo la campagna elettorale di Francesco Billi a Castrocaro, il candidato sindaco è sostenuto da tutto il centrodestra. Tour del ministro del Turismo Massimo Garavaglia in Romagna. Venerdì 22 aprile, durante la mattinata, il ministro sarà a Terra del Sole dove alle 11 incontrerà i cittadini al bar Due Borghi di piazza d’Armi, visitando anche la sede della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole, protagonista del Palio di Santa Reparata, ma anche pluricampionessa italiana e dal 2016 detentrice imbattuta del record assoluto di punteggio nel tiro alla balestra da banco .Alle ore 12 Garavaglia proseguirà la visita alla Fortezza di Castrocaro e allo stabilimento termale. Alle 14, infine, il ministro incontrerà la stampa al bar dei Fiori (via Roma). Durante la visita il ministro sarà accompagnato dal segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, e dal candidato sindaco per il centrodestra Francesco Billi.