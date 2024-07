Consiglio comunale, Catalano (FdI): "Sarei il presidente di tutti, onorato per l'eventuale incarico"

Martedì si torna in Consiglio comunale a due settimane dalla prima seduta al Villa Romiti che ha visto la maggioranza spaccarsi nell'elezione del nuovo presidente. Dopo la rottura del patto che avrebbe voluto il leghista Daniele Mezzacapo sullo scranno più alto, si dibatterà su due nomi: quello di Loris Ceredi, esponente della civica Forlì Cambia, e di Marco Catalano, consigliere di Fratelli d’Italia indicato dalla Lega. E lo stesso avvocato accoglie l'assist del Carroccio, per un un ruolo istituzionale "di grande importanza", dicendosi "onorato" della vestitura e "pronto a mettermi a disposizione della città".

"Quello del presidente del Consiglio è un ruolo molto importante - sottolinea il rappresentante 'meloniano' -. Il primo cittadino Gian Luca Zattini sottolinea sempre di essere il sindaco di tutti. E io uso le sue stesse parole. Sono pronto a ricoprire questo incarico anche per l'opposizione, svolgendolo quindi in modo indipendente e imparziale, anche se sono di colore".

Catalano ripercorre le ultime settimane ad alta tensione nella maggioranza: "La querelle si è aperta successivamente alle trattative fatte dai vertici della coalizione. Il mio partito è stato leale ai patti che erano stati raggiunti al tavolo delle trattative e che prevedeva alla presidenza Daniele Mezzacapo. La vicenda attuale riguarda eventi politici successivi e non previsti, non imputabili quindi a Fratelli d'Italia. Ringrazio la Lega che ha individuato in me esperienza amministrativa e professionalità per il ruolo del presidente del Consiglio".

"Con Ceredi ottimo rapporto"

Su Ceredi, prosegue Catalano, "non ho alcuna riserva e pregiudizio per una persona di cui ho stima e con il quale ho un ottimo rapporto, ma è un nome espressione solo di una parte minimale della lista civica e non della totalità". Per Catalano comunque ci sono le condizioni per una cicatrizzazione delle tensioni nella maggioranza, "ma servirà trovare una quadra". L'ex assessore esclude altri nomi per la candidatura: "Non si tratta di un gioco a premi".

"Il mio partito è Fratelli d'Italia"

Il nome di Catalano è stato accostato a quello della Lega, ma, afferma l'esponente di Fratelli d'Italia - che nelle ultime elezioni amministrative ha ottenuto 454 preferenze - ribadisce la "totale fiducia nella premier Giorgia Meloni e nei vertici del mio partito che è e sarà sempre il mio partito. Sono un uomo delle istituzioni. Sono stato consigliere comunale per otto anni e per due anni sono stato assessore nell'amministrazione Zattini (con le deleghe all'Attuazione del Pnrr, Rapporti col Consiglio comunale e alle Politiche Agricole, ndr), servendo la città senza distinzioni, cercando di essere sempre il più equilibrato e fattivo possibile".