Lunedì, dalle 20 al Loggiato Comunale la lista civica "Idee per Meldola" celebrerà con la cittadinanza un momento conviviale per ringraziare e festeggiare l'elezione del sindaco Roberto Cavallucci. "La serata sarà occasione "Per dire Grazie" ed incontrare tutti i meldolesi", informano dalla lista civica.