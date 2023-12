Cena di Natale per Fratelli d'Italia: "Un anno di grande crescita". Zattini: "Orgogliosi di aver migliorato Forlì"

Si è svolta lunedì al ristorante Peter Pan di Forlì la cena di Natale del coordinamento provinciale di Forlì-Cesena di Fratelli d’Italia alla presenza della neo eletta presidente Alice Buonguerrieri. “Per il nostro partito è stato un anno di grande crescita - ha detto la parlamentare durante il suo intervento -. Ringrazio tutti i presenti per essere qui, gli amministratori, le associazioni di categoria, i rappresentanti dei sindacati e in particolare il vice ministro Galeazzo Bignami che nonostante i tanti impegni di Roma è riuscito a portarci i suoi saluti: anche questa è una dimostrazione dell’impegno che il Governo Meloni e tutti noi di FdI stiamo mettendo in campo per lasciare alle future generazioni una Italia migliore di come l'abbiamo ereditata. Giorgia Meloni ha restituito all'Italia il ruolo da protagonista che merita nei contesti internazionali e a tutti noi l'orgoglio di essere italiani. I risultati che abbiamo raggiunto con il partito, anche a livello territoriale, nelle elezioni amministrative, provinciali e politiche sono davvero importanti e sono il frutto del lavoro di una comunità di persone, e non di un singolo. Persone che condividono idee, valori e visioni della Destra italiana, che oggi è rappresentata proprio da Fratelli d’Italia”.

Buonguerrieri ha poi proseguito guardando al futuro e agli obiettivi del partito. "Continueremo con il lavoro di radicamento del Partito attraverso anche il continuo confronto con i cittadini, gli amministratori, i corpi intermedi, e proseguiremo ad occuparci dei temi cari al nostro territorio, tra cui l'alluvione che ha duramente colpito il nostro territorio proseguendo a dare ai cittadini risposte concrete - sottolinea la presidente provinciale -. Ci faremo trovare pronti in vista delle prossime sfide elettorali: dalle comunali alle europee, fino alle regionali con l’obiettivo di liberare la regione Emilia-Romagna dalla sinistra e dare vita a quella sana alternanza governativa che è il sale della democrazia, e per far sì che tutti coloro che vogliono dare un contributo a migliorare lo stato delle cose possano farlo, senza dover avere per forza la tessera del PD in tasca”.

Sono inoltre intervenuti Vincenzo Bongiorno (coordinatore FdI Forlì), Luca Bartolini (coordinatore FdI comprensorio forlivese), Nicholas Pellegrini (coordinatore provinciale Gioventù Nazionale), Giacomo Cenesi (coordinatore provinciale di Azione Studentesca) e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che nel corso della serata ha sottolineato come “in questi anni vi sono state contingenze particolarmente avverse, dal Covid alla drammatica alluvione dello scorso maggio, ma siamo consapevoli e orgogliosi di avere migliorato Forlì rispetto a chi ci ha preceduto nel governo della città".