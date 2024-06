Il palazzo Ex Enel diventerà un hotel di lusso, Zattini: "La città sta diventando sempre più attrattiva"

"Il progetto di riqualificazione del palazzo ex Enel di Forlì, in pieno centro storico e a due passi dal polo museale San Domenico, rappresenta un esempio importante, l’ennesimo, di quanto e come la nostra città stia diventando sempre più attrattiva, frizzante e inclusiva". Il sindaco e candidato al bis Gian Luca Zattini commenta così il progetto di riqualificazione del palazzo ex Enel svelato dalla società “The Saints”, che vedrà l'edificio trasformarsi in un hotel di pregio.

"Un edificio a lungo abbandonato e ricettacolo di situazioni di degrado si trasformerà in un hotel di lusso, 4 stelle superior e punto di riferimento per il settore del turismo - prosegue Zattini -. Come sindaco non posso che ringraziare di cuore Franco Sassi, Davide Gabrielli e l’intera cordata di imprenditori che ha scommesso in questa importante operazione e ribadire che il Comune di Forlì è e sarà sempre al fianco di chi fa impresa, crea occupazione e investe nel territorio".

Il progetto, afferma Vincenzo Bongiorno, coordinatore di Fratelli d'Italia Forlì e capolista alle elezioni amministrative, "darà prestigio ad una zona importante del centro storico, portando sempre più decoro e bellezza nel cuore della città. Un grande grazie va rivolto agli imprenditori locali che hanno deciso di intraprendere il recupero dell’edificio abbandonato da molti anni. Il fatto che TradeMark Italia, società specializzata nello studio di fattibilità di investimenti rilevanti nel settore del turismo, abbia individuato come appetibile l’operazione di recupero dell’ex palazzo Enel è significativo sul fatto che l’afflusso turistico in città è aumentato e che Forlì negli ultimi anni, grazie al lavoro dell’Amministrazione Zattini, ha ripreso tono come attrattività e interesse - evidenzia l'esponente di FdI -. Una dimensione da sviluppare valorizzando sempre più le bellezze della città, anche in collegamento con le eccellenze del nostro territorio collinare e montano. Il rilancio del centro storico deve puntare nei prossimi anni a riportare residenti nel cuore della città".

"In tal senso, per presidiare quotidianamente il decoro delle vie e delle piazze del centro, è fondamentale il positivo contributo della cittadinanza, manifestatosi negli anni scorsi con l’Associazione Regnoli 41 che, con un paziente e costante lavoro, è riuscita a contribuire in modo determinante al recupero di via Giorgio Regnoli. Altro esempio virtuoso è quello degli Orgogliosi Forlivesi, che con caparbietà, qualche mese fa, ha dato una costruttiva spinta per riportare decoro in via degli Orgogliosi e zone limitrofe - continua Bongiorno -. Gli Orgogliosi Forlivesi stanno promuovendo una petizione popolare suddivisa in cinque obiettivi per migliorare il centro, una petizione condivisibile nelle istanze, che merita un puntuale approfondimento per capire cosa e quando si può realizzare di quanto richiesto".

Conclude l'esponente di Fratelli d'Italia candidato al Consiglio comunale: "È bene che il Comune rimanga in rapporto di ascolto e collaborazione con queste spontanee manifestazioni di cittadinanza attiva, fondamentali per creare quella dimensione di comunità impegnata a vivere gli spazi del centro, rendendoli così sempre più accoglienti e appetibili per la residenzialità. Residenzialità che va favorita anche con un approccio meno burocratico verso ristrutturazioni e cambi di destinazione d’uso degli immobili situati in centro – conclude Bongiorno - Non sarà un percorso semplice e breve, ma i segnali positivi per continuare con il sindaco Zattini in un cammino di recupero del centro vi sono tutti”.