Centrodestra per Forlì al fianco di Zattini: "Alleati leali, sarà il miglior candidato anche nel 2024"

Cena degli Auguri di Natale per il gruppo comunale Centrodestra per Forlì alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del deputato Rosaria Tassinari e delLA neo assessorA Barbara Rossi. Hanno partecipato un centinaio di persone, numerosi amici e simpatizzanti del progetto politico-amministrativo avviato da Davide Minutillo,e sostenuto dai colleghi Marinella Portolani e Francesco Lasaponara. "Vogliamo ringraziare tutti i presenti all’ evento, il sindaco, gli assessori, gli amici e coloro i quali hanno permesso la buona riuscita della manifestazione, andata ben oltre, per presenza e condivisione, ogni più rosea previsione", ha detto Minutillo.

“Con l'ingresso di Rossi in giunta si apre un nuovo capitolo della nostra azione e potremo garantire con più forza l'attività che abbiamo già dispiegato a Forlì dall'inizio del mandato, sempre dalla parte della gente, attenta ai bisogni della popolazione, soprattutto le fasce più deboli - ha proseguito Minutillo -. Critici quando occorreva, ma sempre sinceri e leali con il sindaco Zattini. Fino a ieri siamo stati un'ulteriore spinta, una concreta volontà di fare sempre meglio. Siamo stati e saremo i suoi migliori alleati. E terremo la barra dritta sul programma del centrodestra. Il primo baluardo contro le intemperanze ideologiche della sinistra, contro le rendite di potere di chi aveva governato e immobilizzato la città per 50 anni. Il nostro progetto guarda lontano e l'obiettivo è chiaro: garantire un secondo mandato al sindaco Zattini per portare a termine il percorso intrapreso: rendere più bella e attrattiva Forlì. Migliorare le opportunità per famiglie e imprese, senza lasciare indietro nessuno".

Un concetto ribadito da Portolani e Lasaponara, intervenuti nel corso della serata: “L’esperienza del gruppo “Centrodestra per Forlì” proseguirà - hanno evidenziato -. Siamo solo all’inizio di un percorso". Nel corso dell'incontro s'è assistito ad un ideale passaggio di consegne fra l'ex assessora comunale al Welfare ed oggi deputato della Repubblica Tassinari e la nuova incaricata Rossi, che ha nuovamente ringraziato per la fiducia accordatale, promettendo "il massimo impegno a capo di un servizio comunale – servizi sociali e lavoro - davvero importante e delicato per l'intera comunità".

Da parte sua il sindaco Zattini – che nei mesi scorsi aveva confermato la volontà di ricandidarsi nella prossima tornata elettorale, una saldatura con gli alleati confermata all'indomani del nuovo assetto di giunta – ha ringraziato per il sostegno del gruppo “Centrodestra per Forlì” a ribadire la volontà di portare a termine i progetti dispiegati in questi tre anni e mezzo di mandato amministrativo. "Anche i cittadini ne sono consapevoli: per portare a termine a livello locale un programma impegnativo di 'buon governo', rivoluzionare la città, cinque anni non bastano - ha concluso Minutillo -. E noi oggi ribadiamo che Zattini sarà il miglior candidato del centrodestra anche anche nel prossimo mandato amministrativo del 2024/2029. E noi non faremo mancare il nostro apporto anche in futuro".