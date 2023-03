Centrodestra per Forlì: "Ci saremo alle prossime elezioni come civici a sostegno di Zattini"

"È stato un incontro proficuo. Con il sindaco abbiamo parlato delle scelte e delle battaglie che ci hanno portato a contribuire alla vittoria del centrodestra a Forlì ormai quattro anni fa e che hanno portato tre mesi fa Barbara Rossi a svolgere l'incarico di assessore comunale al Welfare”: così Davide Minutillo, riferisce del colloquio intercorso venerdì mattina in Municipio tra il gruppo Centrodestra per Forlì – presenti anche i consiglieri Francesco Lasaponara, Marinella Portilani e l’assessore Barbara Rossi - e il sindaco Gian Luca Zattini.

“È stata una sorta di verifica politica e di ricognizione condivisa dell'attività svolta e dei programmi che ci attendono fino alla scadenza del mandato. Ieri come oggi il nostro obiettivo amministrativo è garantire la sicurezza ai cittadini, rivitalizzare il centro storico di Forlì, modernizzare le infrastrutture che collegano la nostra città a Cesena, a Ravenna, alla riviera ed agli altri paesi della Romagna, difendere l'aeroporto, qualificare i beni artistici e i programmi culturali, garantire i servizi sociali e sanitari. Queste le nostre priorità”: ha spiegato Davide Minutillo.

“Il sindaco Zattini ha espresso un giudizio molto positivo del nostro operato in maggioranza e dell'impegno profuso dall'assessore Rossi. S'è parlato anche delle prossime elezioni amministrative e Zattini ha ribadito la centralità e l'importanza del nostro gruppo in coalizione e della forza che potrebbe avere il nostro elettorato di riferimento quando i cittadini saranno chiamati alle urne nella primavera del 2024”: ha aggiunto il capogruppo di Centrodestra per Forlì, Davide Minutillo.

“Confermiamo quanto anticipato: ci presenteremo alle prossime elezioni amministrative, nella consapevolezza che il nostro gruppo avrà un ampio spazio, perché muoviamo mondi politico-culturali diversi nell'universo civico cittadino che dovrà sospingere Zattini al bis. La nostra forza è quella di non obbedire a logiche partitiche o clientelari ma quella di concentrarci sui problemi che nascono dal territorio con l'obiettivo di governare l'ambito locale all'insegna del bene comune rispondendo unicamente agli interessi dei. A partire da questa base continueremo a fornire il nostro apporto e siamo pronti a rilanciare la sfida”: conclude il capogruppo di Centrodestra per Forlì, Davide Minutillo.