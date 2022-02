Cervese, nelle case di tutte le famiglie arriva il periodico del Pd: "Condividiamo idee"

Nelle case di tutte le famiglie dei Quartieri lungo la via Cervese e a San Leonardo, Villa Selva, Villa Rotta, Borgo Sisa e Castellaccio in questi giorni sta arrivando il periodico “L’informatore”, creato dal Direttivo del Circolo Pd Cervese, con lo scopo di "mantenere i contatti, condividere idee ed aprirsi ai contributi esterni che sono la base della nostra attività politica”.

“Come Partito Democratico mettiamo in evidenza i nostri punti di vista sulle principali questioni che toccano la quotidianità e le prospettive dei nostri concittadini, senza che queste attività siano rimandate strumentalmente alle campagne elettorali - spiega il segretario di circolo, Luca Rinieri -. In questa pubblicazione parliamo di viabilità relativa alla via Cervese, di mobilità lenta e sostenibile realizzabile tramite lo sviluppo di piste ciclabili e delle criticità nell’ambito socio-sanitario che la pandemia ha evidenziato come".

"Crediamo di poter dare un contributo fattivo, per una visione del futuro del nostro territorio che può essere tradotto in azioni concrete, anche dentro il Piano Urbanistico Generale, che dovrà essere formulato dall’amministrazione Comunale - prosegue -. Esprimiamo il nostro punto di vista e le nostre proposte ma siamo aperti al confronto e al contributo di chi volesse partecipare. Daremo seguito a questa pubblicazione sia con altre pubblicazioni sia organizzando eventi di approfondimento per gli argomenti trattati".