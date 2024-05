Elezioni, il ventenne Cesare Tassinari (Forlì Cambia): "Studenti universitari da inserire nella vita culturale della nostra città"

Cesare Tassinari, giovane studente universitario in Scienze Politiche Internazionali presso l’Università di Bologna, si presenta a soli venti anni alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, candidato al Consiglio comunale con la lista civica a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini "Forlì Cambia". "Fin da piccolo ho avuto la grande passione per la storia e l’arte che poi man mano che sono cresciuto si è aggiunta la passione per la politica e anche per tutto ciò che è attualità sugli avvenimenti del mondo - racconta -. Chiaramente non ho alcuna esperienza politica, ma ho deciso di buttarmi in questa avventura, trascinato dapprima da Maria Teresa Rinieri, consigliere uscente, e successivamente, prima di accettare questa sfida, mi sono confrontato con qualche “professionista della politica” per capire se potessi essere pronto".

Quanto all'impegno, "mi piacerebbe per prima cosa fare qualcosa legato alla cultura e all’arte, abbiamo la fortuna di avere nella nostra città una struttura come il San Domenico e molti altri palazzi storici che potrebbero essere utilizzati per attività culturali rivolte in particolare ai giovani. A Forlì ci sono migliaia di studenti fuori sede che dobbiamo cercare di coinvolgere ed inserire nella vita culturale della nostra città". Tassinari è studente universario a Bologna: "Non conosco benissimo l’ateneo forlivese, ma ho la fortuna di parlare spesso con il professor Giorgio Ercolani che con la sua grande esperienza e professionalità riesce a spiegarmi le cose inerenti all’università di Forlì e a darmi un sacco di consigli che cerco di incamerare senza perdere nessuna informazione, ogni volta che mi confronto con lui è “come andare a lezione"".

Tra le grandi passioni del ventenne c'è la pallacanestro, "che ho ereditato da mio padre (Ferruccio, ndr). Ho giocato nelle giovanili dell’Unieuro e ora faccio l’arbitro fino alla Divisione Regionale 2. Anche su questo campo ci potrebbero essere un sacco di cose da fare. Forlì è una città con un grande Dna sportivo, chiaramente la pallacanestro vista la sua storia la fa da padrone, ma abbiamo un sacco di altre discipline sportive, anche meno note, come ad esempio il Softball, che ci invidiano in tutta Italia. Siamo la città, come ha sottolineato Stefano Mei, presidente nazionale della Federazione italiana di atletica leggera, dove fare sport è molto facile in quanto ci sono un numero di impianti sportivi davvero invidiabile".

In caso di elezione, conclude, "mi piacerebbe lavorare per lo sviluppo di attività culturali e sportive indirizzate soprattutto ai giovani e anche ai giovanissimi con l’obiettivo di promuovere nel miglior modo possibile il nostro territorio. Proseguire con il nostro attuale sindaco significherebbe portare a compimento un ciclo nel quale la prima parte è stata davvero esaltante".