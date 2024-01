"Ristori per i negozi di vicinato danneggiati dalla chiusura del ponte sul Bevano: mesi di affari azzerati"

“A tutt’oggi, nonostante Pec e solleciti non ho avuto riscontro dal presidente della Provincia di Forlì-Cesena in merito all’indennizzo per il disagio economico subito ai piccoli esercizi commerciali sulla via Cervese a causa del ritardo nella riapertura del ponte sul fiume Bevano”: è la critica che viene mossa dal consigliere comunale del M5S Franco Bagnara. “Lo slittamento dei tempi, come appreso in Consiglio Comunale da un mio precedente question time, è dipeso da un sottoservizio non segnalato all’impresa edile aggiudicataria dei lavori, sommato all’altro “periodo morto” a causa dei danni dell' alluvione ". Per Bagnara questo prolungamento ha comportato un drastico calo degli affari dei negozi della zona, fino ad azzerarsi completamente proprio d’estate quanto l’arteria è molto trafficata e si lavora maggiormente.

"A questo punto, forte del fatto che in Consiglio Comunale ho sempre votato secondo scienza e coscienza per il bene dei forlivesi e mai per partito preso, invoco i consiglieri Provinciali di centrodestra affinché aiutino quei 4-5 esercizi commerciali così importanti nel tessuto sociale delle tre frazioni di Pievequinta, La Caserma e Casemurate portando all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Provinciale questa annosa questione”, conclude Bagnara.