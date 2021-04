Chiusura di Eataly, FI e Fdi: "Quale è stato realmente l'investimento della Fondazione?"

“Quale è stato realmente l'investimento della Fondazione Cassa dei Risparmi, proprietaria del palazzo, e quali siano stati effettivamente i rapporti della stessa Fondazione con Eataly Romagna?”: a chiedere delucidazioni su questo punto relativo alla vicenda della chiusura del punto vendita di Eaataly in piazza Saffi sono i gruppi consigliari di Forza Italia e di Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni.

Aggiungono nella loro nota i due gruppi di centro-destra: “Questa vicenda, avendo interessato un capitale di proprietà della Fondazione, ci pare di poter dire che ha coinvolto l'intera città, così come l'intera città dovrà essere messa a conoscenza di questi aspetti ed essere resa partecipe della soluzione che andrà trovata per un'attività a Palazzo Talenti-Framonti, oltre che per la realizzazione di un progetto per tutto il centro storico, a partire da Piazza Saffi, che, a questo punto, nonè più procrastinabile, anche in presenza dell'ondata pandemica che, purtroppo, ha rallentato la progettualità di merito”.

Fratelli d'Italia e Forza Italia ribadiscono infine la “volontà e l'impegno di seguire con grande attenzione questa vicenda, facendone un tratto distintivo della nostra azione politica dei prossimi mesi. Non abbandoneremo i lavoratori attualmente occupati con Eataly Romagna e vigileremo sulla realizzazione del progetto complessivo del centro storico per dare alla città di Forlì quelle risposte che essa aspetta da tempo”. Inoltre “la chiusura di Eataly in Piazza Saffi non è un fulmine a ciel sereno, in realtà era nell'aria già da qualche tempo. Ne parlavano i cittadini più informati e, soprattutto, ne parlavano i dipendenti, i quali, avendo percepito che vi erano difficoltà gestionali, erano giustamente preoccupati per il loro futuro e per il loro posto di lavoro”. Infine promettono che si batteranno “per dare risposte attraverso gli ammortizzatori sociali ai 31 lavoratori coinvolti in questa vicenda”.