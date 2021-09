Reddito di cittadinanza, la chiusura dell'osteria apre il dibattito: "Così com'è produce solo una classe di disaffezionati al lavoro"

E' motivo di riflessione del consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli, l'annuncio della chiusura dell'Osteria dei Noci gestito dalla famiglia Gardini. A ForlìToday il proprietario ha spiegato all'origine della decisione anche il fatto "non si trova più personale disposto a venire e ad essere pagata in regola. Forse preferiscono stare a casa e prendere il reddito di cittadinanza, non lo so". "A mio avviso, nel lungo periodo, il reddito di cittadinanza, così come oggi, produrrà solo una classe di disaffezionati al lavoro - sostiene Bentivogli -. Aiutare chi è in difficoltà accompagnandolo lungo un percorso d’inserimento nel lavoro è una strada percorribile ma senza questa finalità si continuerà, purtroppo, a generare un vulnus che creerà future generazioni senza stimoli occupazionali e a caduta imprenditori senza imprese".

L'esponente del Carroccio torna poi sulla chiusura dello storico locale, scelto da molte coppie per festeggiare matrimoni e ricorrenze. "Tanti forlivesi, negli ultimi dieci anni, hanno gradito la bellissima location e la buona cucina della famiglia Gardini. La chiusura di un locale molto frequentato è sempre un triste epilogo che merita una riflessione, che si acuisce quando lo stesso titolare dell’attività racconta che il motivo principale della chiusura è attribuibile alla difficoltà nel reperire collaboratori che abbiano voglia di spendersi per un posto di lavoro in regola". Giorgio Gardini ha inoltre spiegato a ForlìToday di aver anche cercato di passare la gestione a qualche giovane interessato ma, nonostante qualcuno si sia fatto avanti, alla fine non si è concretizzato nulla e quindi per ora il ristorante resterà vuoto.