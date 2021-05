Centri commerciali in crisi, chiudono negozi al Punta di Ferro. L'appello: "Subito riaperture anche nei festivi e prefestivi"

Nel Centro Commerciale Punta di Ferro di Forlì sono dieci i negozi che hanno abbassato le serrande per non rialzarle mai più. "Una situazione grave, che mette a repentaglio tanti posti di lavoro e che vedo replicarsi un po’ in tutto il Paese - interviene Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia Romagna e sindaco di Tredozio dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dai sindacati -. Come e più di altre imprese, i negozi dei centri commerciali sono stati colpiti con estrema durezza dalle chiusure imposte a livello centrale e sono stati esclusi dalle riaperture nel weekend previste nell’ultimo “Decreto aperture” con un clamoroso colpo di mano notturno dopo che la maggioranza si era espressa in altro modo".

"Un accanimento che trovo francamente inspiegabile, quando si potrebbero mettere in atto le stesse norme di sicurezza che valgono per tutti, e che sta mietendo vittime anche illustri, come dimostra il caso del Centro Commerciale di Forlì. Il settore, già drammaticamente provato, ha bisogno di certezze, oltre che di ipotetiche speranze: con il Legislativo di Forza Italia stiamo lavorando alacremente per garantire una riapertura nei weekend, festivi e prefestivi il prima possibile e io stessa ho presentato un’interrogazione parlamentare in merito - conclude -. E sarò felice di essere a fianco degli esercenti nella manifestazione che dovrebbe tenersi il prossimo 11 maggio a Roma: riaprire i negozi dei centri commerciali tutti i giorni, come del resto fanno ad esempio i grandi brand dell’arredamento, si può e si deve. E non si può attendere oltre".