Ci sono anche tre milioni per l'aeroporto "Ridolfi": si avvicina la fumata bianca in Regione alle misure urgenti anti-Covid

Risorse straordinarie per aiutare le aziende colpite dagli effetti del Coronavirus, fondi per per l'Aeroporto di Forlì (3 milioni di euro) e l'Autodromo di Imola (1,27 milioni di euro) nonché 120mila euro per la compartecipazione alla realizzazione da parte della Rai del film "Dante" di Pupi Avati in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla scomparsa dell'autore della "Divina Commedia". La Commissione Politiche economiche e la Commissione Territorio in seduta congiunta hanno analizzato e discusso e licenziato con voto favorevole a maggioranza il progetto di legge "Misure urgenti a sostegno del sistema economico e altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale" che prevede in primo luogo il sostegno al mondo agricolo e fondi per i gestori di strutture ricettive sia all'aperto sia alberghiere, facilitando loro l'accesso ai contribuiti previsti dalla Banca Europea degli Investimenti.

"Si tratta di interventi settoriali che fanno da perno a una ripresa generale dell'economia", spiega il relatore di maggioranza, che si sofferma anche sull'importanza di cofinanziare la realizzazione del film "Dante" che, sottolinea, "racconta dell'esilio del Poeta e di come già all'epoca la Romagna fosse accogliente". Dal canto suo il relatore di minoranza, il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli, si è soffermato in particolare sui fondi per le infrastrutture (in primo luogo l'Aeroporto di Forlì) e il film su Dante, invitando ad ascoltare e valutare le osservazioni che arriveranno nel corso dell'audizione delle parti sociali che si terrà domani in Commissione Economia.