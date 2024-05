Cinque punti per lo sviluppo del territorio: Cna Colline forlivesi incontra i candidati a sindaco di Forlimpopoli

Cna Colline forlivesi prosegue il ciclo di incontri con i candidati a Sindaco dei comuni nei quali si voterà l’8 e il 9 giugno. Si è svolto martedì il terzo appuntamento a Forlimpopoli con i due candidati, Milena Garavini, per la lista “Forlimpopoli Futura” e Raffaele Montalti, per la lista “la nostra Città Montalti Sindaco”. Incalzati dal presidente Cna Colline forlivesi, Villiam Antonelli, alla presenza di altri imprenditori del territorio, i due candidati hanno risposto alle richieste e alle proposte avanzate dall’associazione a favore del sistema imprenditoriale locale.

"Cinque i temi ritenuti fondamentali per il consolidamento e lo sviluppo del territorio - puntualizza Antonelli -: politiche sovracomunali, fiscalità locale, semplificazione amministrativa, sostegno alle imprese e lavoro e la lotta all’abusivismo e la sicurezza. Gli interventi di alcuni degli imprenditori presenti hanno posto all’attenzione dei candidati problematiche particolarmente sentite tra cui: l’efficientamento delle infrastrutture materiali e immateriali nelle aree produttive, l’attenzione alle politiche per la tutela delle piccole e medie imprese e la valorizzazione del centro storico".

"I candidati - illustra il presidente di Cna Colline forlivesi - hanno riconosciuto come le tematiche avanzate corrispondano a criticità reali ed hanno dichiarato la propria disponibilità nel collaborare con Cna per individuare le migliori soluzioni. La presidenza di Cna Colline forlivesi ha chiuso l’incontro con un augurio di buon lavoro ed una richiesta di fattiva disponibilità indipendentemente dai ruoli, di maggioranza o opposizione, che ciascuno ricoprirà nella prossima amministrazione".

Cna Forlì-Cesena, che ha fatto della presenza capillare sul territorio un suo tratto distintivo, continuerà a incontrare tutti i candidati e lo farà presentando una piattaforma unica, supportata da una campagna di comunicazione, imperniata sullo slogan “Cna lo fa” - ricorda Antonelli -. , inoltre, continuerà a presidiare i temi importanti per le imprese in maniera continuativa durante l’intero mandato, a partire da una forte convinzione: solo se politica, cittadini e imprese hanno una visione e un orizzonte comune, si potranno raggiungere importanti risultati per il territorio. Siamo tutti noi a fare la differenza.