Roberto Troiano si dimette dal direttivo del circolo 'Caterina Sforza' di Fratelli d'Italia

Rendo pubblico che a far data dal 1 Gennaio 2021 sono uscito come componente / fondatore del Circolo Fratelli d'Italia "Caterina Sforza" di Forlì, sodalizio alla Presidenza di Marco Catalano. La mia decisione, piuttosto sofferta ma ugualmente ben ponderata è stata comunicata negli ultimi giorni del 2020 al Coordinatore Provinciale Fratelli d'Italia Roberto Petri. Per quanto riguarda la mia uscita dal Direttivo è maturata in seguito ad una mia riflessione sulle motivazioni d' intenti politici e tecnici che a mio avviso attualmente non supporta una mia visione d' insieme del progetto iniziale, a cui si era accennato in sede di prima riunione da parte dei componenti fondatori. Senza nulla togliere alla qualità personale e politica dei componenti del Direttivo ed agli attuali progetti in corso, ritengo non più necessario il mio apporto politico e tecnico al sodalizio. Non riscontrando risposte soddisfacenti a tale mia adesione al progetto, ritengo opportuno farmi da parte.

Roberto Troiano