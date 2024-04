Sport per tutti, la Civica Forlì Cambia: "Introduzione di voucher per garantire l'accesso paritario"

Rendere la pratica dell’attività sportiva dei bambini alla portata di ogni famiglia con un voucher dedicato ai cittadini meno abbienti. È questa l’idea lanciata da Matteo Leucci, candidato de La Civica Forlì Cambia. Leucci, grazie al ventennale passato all’interno del mondo dello sport, prima come insegnante di scienze motorie nella scuola primaria Santa Maria del Fiore e poi come presidente della polisportiva Buscherini e gestore di centri estivi, ha presentato un piano ambizioso per introdurre voucher dedicati alle famiglie meno abbienti, permettendo così a tutti i bambini di praticare sport e godere dei benefici della vita attiva. “Vorrei - spiega - che l’attività sportiva non sia un lusso riservato a pochi ma un diritto fondamentale di cui tutti i bambini possano godere. Con il voucher per lo sport, potremmo consentire alle famiglie più bisognose di utilizzare un importo dedicato specificamente per l'iscrizione a programmi sportivi o l'acquisto di attrezzature necessarie”.

La proposta prevede l'assegnazione di voucher in base all’ Isee, consentendo ai cittadini di iscrivere i loro figli a corsi sportivi senza dover affrontare oneri finanziari significativi. “Dobbiamo ricordarci che lo sport ha un forte impatto nella società. Oltre ad avere indiscussi benefici per la salute, con l’attività fisica i bambini imparano a esprimere se stessi, sviluppare le proprie abilità sociali e motorie, a lavorare in gruppo, a rispettare le regole, sviluppando il senso di disciplina e responsabilità. E questo porta, inevitabilmente, a una maggiore inclusione sociale e ad una più ampia uguaglianza di opportunità”.

La proposta di Matteo Leucci riflette l'impegno de La Civica Forlì Cambia nel promuovere uno stile di vita attivo e sano per tutte le persone sostenendo, al tempo stesso, inclusione sociale, benessere e lo sviluppo personale attraverso lo sport. “Investire nei nostri giovani attraverso lo sport - conclude Leucci - significa investire nel futuro di una società più sana, più attiva e più equa per tutti”.