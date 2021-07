Classifica dei sindaci del Sole, Zattini promosso: la sua popolarità ancora oltre il 50%

Resta abbondantemente oltre il 50% il gradimento per il sindaco Gian Luca Zattini a due anni dalla sua elezione con la maggioranza di centro-destra, la prima non di sinistra dopo quasi 50 anni. Il dato emerge dallo studio Governance Poll de "Il Sole 24 Ore", effettuata con interviste realizzate dall'1 al 28 giugno scorsi. La sua popolarità è cresciuta lievemente calata (-0,4%) rispetto alla data del 9 giugno 2019, quando venne eletto alla guida della città mercuriale dopo il ballottaggio col candidato del centrosinistra, Giorgio Calderoni. Con il 53,1% Zattini è al sesto posto in Emilia Romagna, mentre in Romagna è dietro solo al primo cittadino di Rimini Andrea Gnassi (57%, -1,5% dall'ultima elezione). A livello nazionale occupa la 52esima posizione.

Calo di consensi del 3% a Ravenna per Michele De Pascale, che venne eletto nel 2016 col 53,3% delle preferenze. La città bizantina quest'anno rinnoverà la giunta comunale. Per quanto riguarda la classifica dei governatori, c'è lo scatto del presidente della Regione dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini (centrosinistra), che balza al secondo posto: con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% superando Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, centrodestra), il quale tra condivide il terzo gradino del podio con Vincenzo De Luca (Campania, centrosinistra) entrambi al 59%