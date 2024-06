Cna Colline forlivesi prosegue i confronti pre-elettorali nell'entroterra: "Incontri positivi"

Cna Area Colline forlivesi continua il ciclo di incontri con i candidati a sindaco dei comuni che voteranno l'8 e il 9 giugno. Le modalità degli incontri sono state varie, dai confronti fra candidati agli incontri con le singole liste, concentrandosi in questa fase sui comuni della vallata del Tramazzo. In primo luogo, con il candidato a sindaco del Comune di Modigliana, Jader Dardi, per la lista "Viviamo Modigliana"; successivamente a Tredozio, con i candidati a sindaco Giovanni Ravagli della lista "Ripartiamo da Tredozio" e Simona Vietina della lista "Obiettivo Comune Tredozio Prima di Tutto".

La volontà della presidenza di Cna Area Colline forlivesi, e in particolare del presidente Villiam Antonelli, è stata quella di "presentare a tutti i candidati le proposte avanzate dall’associazione a favore del sistema imprenditoriale locale. Cinque i temi ritenuti fondamentali per il consolidamento e lo sviluppo del territorio: politiche sovracomunali, fiscalità locale, semplificazione amministrativa, sostegno alle imprese e lavoro e la lotta all’abusivismo e la sicurezza".

Il presidente ha inoltre evidenziato ai candidati "le problematiche particolarmente sentite e prioritarie per questo territorio, a partire dalla riqualificazione delle infrastrutture materiali e immateriali della vallata. Ha sollecitato anche l'attenzione alle politiche per la tutela delle piccole e medie imprese, partendo proprio dalla ricostruzione, vista come un’opportunità per evitare l’impoverimento del tessuto imprenditoriale, la delocalizzazione e il conseguente spopolamento". Questi temi sono stati sollecitati anche durante l’incontro con il candidato a sindaco del Comune di Civitella, Claudio Milandri, della lista "Progetto Comune con Milandri".

Il presidente Antonelli ha concluso gli incontri augurando "buon lavoro a tutti e richiedendo una fattiva disponibilità, indipendentemente dai ruoli di maggioranza e opposizione che ciascuno ricoprirà nella prossima amministrazione". La presidenza di Cna Area Colline Forlivesi "continuerà il confronto con i sindaci di tutto il territorio forlivese anche dopo le elezioni, consegnando il documento "Cna lo fa" a tutti gli altri candidati sindaci eletti che non è stato possibile incontrare. Cna, inoltre, continuerà a presidiare i temi importanti per le imprese in maniera continuativa durante l’intero mandato, a partire da una forte convinzione: solo se politica, cittadini e imprese hanno una visione e un orizzonte comune, si potranno raggiungere importanti risultati per il territorio. Siamo tutti noi a fare la differenza".