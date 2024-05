"Comandante in campo durante l'alluvione? Da Zattini una mancanza di rispetto verso gli alluvionati"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"In risposta alle dichiarazioni del Sindaco Zattini, sul suo essersi dichiarato comandante in campo durante l'alluvione dello scorso anno. Da che ho memoria, in ogni racconto di navi in difficoltà, in tempo di guerra, in una tempesta, in un naufragio, in ogni epoca e latitudine, di qualsiasi nazionalità, si è sempre messo al primo posto l'eroico comportamento dei comandanti e degli ufficiali attorno a lui. I primi a soccorrere ed aiutare feriti, civili, soldati. I primi a prodigarsi.

E quando, nella peggiore delle ipotesi la situazione culminava con l'affondamento, il comandante era l'ultimo lasciare la nave, se non addirittura colando a picco con essa. Faccio questo paragone perché le dichiarazioni del sindaco Zattini, provocano disgusto per la totale mancanza di rispetto verso le vittime, verso le famiglie che hanno perso tutto, verso i volontari giunti da ogni parte d'Italia, e sopratutto verso tutta la comunità forlivese. In quei giorni non ho visto sindaci di altri comuni "farsi foto con le scarpe sporche", ma, quelli si, veri comandanti vicino alla propria gente, in prima fila, per dare supporto ed aiuto, specialmente morale.

Quando si vive un momento tragico, il vedere il primo cittadino al proprio fianco, in prima linea, serve a trovare quel coraggio e quella forza in più, per non sentirsi abbandonati. Ad un anno di distanza dimostra di non avere ancora capito nulla del suo comportamento, dimostrandosi senza vergogna, e nello stesso tempo, quasi a screditare i sindaci dei Comuni limitrofi, quelli che giorno e notte dal primo momento non smisero un minuto di rimanere al fianco dei loro concittadini. Lei doveva essere lì. Qui non conta il colore politico, qui conta altro: sensibilità, appartenenza, senso civico e del dovere.

Quello che lei non ha dimostrato, nemmeno in occasione della manifestazione svoltasi proprio qui a Forlì, con centinaia di persone e rappresentanti delle istituzioni da ogni parte della Romagna, e boicottata proprio da questa amministrazione, quando lei aveva promesso in una delle sue dichiarazioni, che nel caso ci fosse stata una manifestazione del genere, lei sarebbe stato in prima fila con la fascia tricolore. Se le ricorda queste cose? Io si, e anche le cittadine ed i cittadini. Ci sentiamo offesi e feriti ogni volta che si cerca di negare l'evidenza e stravolgere la realtà. Io quando leggo la parola Comandante, in questo caso penso ad un altro comandante che non nomino, ma che credo sarà venuto in mente a tanti".

Moreno Zoli,candidato consigliere del Partito Democrarico