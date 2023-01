Come vengono gestiti gli interventi per i disservizi ai cittadini? Interrogazione del M5S

E' stata presentata nel Consiglio Comunale di Forlì l’interrogazione del M5S per ottenere, da ogni ente e azienda del servizio pubblico di competenza, una ricognizione puntuale degli interventi che nascono su esplicita richiesta del cittadino e di quelli che rispondono ad un calendario di attività programmate. A promuovere l'interrogazione sono stati i consiglieri comunali pentastellati Franco Bagnara ed Eros Brunelli.

“In particolare, nelle attività non pianificate, grazie a questa interrogazione, si vogliono verificare i tempi rispettivamente d’intervento, di risoluzione del guasto a seguito di attivazione del servizio di pronto intervento, visto che per alcune attività un’interruzione del servizio, anche se breve, provoca danni consistenti. “Tra gli obiettivi di quest’interrogazione c’è la richiesta di un’analisi ed elaborazione delle informazioni estrapolate dai database aziendali degli ordini di lavoro su richieste di riparazioni guasti segnalate dai nostri Concittadini per individuare le criticità ed i possibili margini di miglioramento sul piano tecnico, economico ed organizzativo”, spiegano i due consiglieri del M5S.

Ha risposto all'interrogazione l'assessore Giuseppe Petetta: “Le segnalazioni dei cittadini vengono raccoltee inoltrate agli uffici competenti, per avere interventi tempestivi. Quelle non di competenza del Comune vengono inoltrare alle imprese esterne o società pubbliche che erogano i servizi”. Petetta ricorda che opera poi “una conferenza per evitare sovrapposizione e concomitanza di interventi: in questa sede comunicate le attività programmate e le dinamiche di attuazione”, fermo restando che “tutte le aziende e i privati per motivi di urgenza possono operare su suolo pubblico senza autorizzazione per il ripristino dei servizi”.