Comitato "Vittime del fango", la presidente Bucchi: "Nessun collegamento politico"

"Né in passato né ora la mia attività di presidenza al Comitato Vittime del Fango è stata ed è collegata ad uno schieramento politico". Lo chiarisce Alessandra Bucchi dopo aver partecipato alla prima riunione dell'associazione politica "Rinnova Forlì". "Ad oggi non si è deciso di formare alcuna lista politica né tantomeno si è valutata alcuna candidatura né l’appoggio ad alcun candidato sindaco", tiene a puntualizzare Bucchi.

"Poiché ho ritenuto che l’incontro sia stato organizzato con l’intenzione di effettuare un percorso volto ad un confronto aperto sui bisogni della città e sulle soluzioni che si possono prospettare ho deciso di partecipare, con l’intenzione di ascoltare quanto detto e di effettuare una successiva valutazione - prosegue Bucchi -. Mi preme precisare che le persone che hanno sottoscritto l’appello, non hanno dato vita a nessuna lista civica o partito, ma hanno condiviso la necessità di generare future idee finalizzate a far incontrare mondi diversi per stimolare una piattaforma programmatica da attenzionare alla politica cittadina, con l’obbiettivo di un futuro migliore per il nostro territorio".