Commissione Pari Opportunità: alla presidenza c'è Marinella Portolani (Fratelli d'Italia)

E' il consigliere comunale Marinella Portolani il nuovo presidente della Commissione Pari Opportunità. "Come Fratelli d’Italia siamo soddisfatti che tutto il centrodestra abbia scelto di affidarci la presidenza - esordisce il capogruppo in Consiglio comunale, Davide Minutillo -. Fratelli d’Italia attualmente rappresenta una forza fondamentale per la maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Zattini e questa ulteriore scelta è una conferma importante che avvalora ancor di più il ruolo di colonna portante della coalizione. Siamo sicuri che la consigliera Portolani saprà sicuramente portare avanti le istanze sociali della nostra comunità cittadina in particolare nell’aiuto ai disabili ed alle famiglie italiane più disagiate principi cardine del nostro programma".

"Sono felice di essere stata scelta per questo prestigioso incarico che fin da subito voglio ricoprire con impegno e dedizione - afferma Portolani -. Per me le istanze sociali a tutela di chi oggi ingiustamente soffre saranno un obiettivo fondamentale. Ringrazio di cuore il mio gruppo consiliare ed in particolare il mio capogruppo Davide Minutillo per aver riposto fiducia nella mia persona che spero di ricambiare dedicando tutto il mio impegno. Un grande ringraziamento va anche a tutti i gruppi di maggioranza ovvero Forza Italia, Lega e Lista Civica per avermi indicato per questo ruolo importante. A breve convocherò la Commissione Pari Opportunità per impostare i lavori ed ascolterò tutti i consiglieri che la compongono al fine di costruire un dialogo proficuo per il bene della città". Interviene anche l'assessore Andrea Cintorino: "Sono certa che porterà avanti con grande impegno e dedizione il ruolo affidatole, interpretando al meglio la vocazione di questo organo".