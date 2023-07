Commissione speciale alluvione: "Resti in vigore fino alla scadenza del consiglio comunale"

E’ ancora la Commissione speciale d’indagine e di studio sull’emergenza alluvione, istituita con il placet del consiglio comunale del 10 luglio, a tenere banco tra gli scranni della prima commissione consiliare che si è svolta giovedì pomeriggio, preliminare alla seduta del consiglio comunale del 27 luglio. Sarà la Commissione la sede deputata a individuare e a proporre misure, risorse e iniziative nell’ambito delle competenze dell’amministrazione comunale al lavoro per un progressivo ritorno alla “normalità” dopo l’alluvione del 16 maggio che ha travolto interi quartieri.

Mancano ancora i nomi dei componenti - saranno in totale 14 - che verranno resi noti in concomitanza con il primo insediamento della Commissione, oggetto in sede di commissione consiliare di emendamenti presentati dal capogruppo di Forlì e Co., Giorgio Calderoni, relativi alla durata dei lavori e alla sua effettiva entrata in vigore.

“La proposta che faccio - ha detto Calderoni - è di prevedere una durata dei lavori della Commissione che coincida con la naturale scadenza del consiglio comunale in carica, a partire dalla sua entrata in funzione entro 10 giorni dalla deliberazione del consiglio stesso: calendario alla mano, la prima seduta si può prevedere entro la prima settimana di agosto”. Una proposta che ha visto la convergenza dei consiglieri presenti, anche per accelerare i tempi.

“Non propongo modifiche al testo presentato - ha detto Lauro Biondi, Forza Italia, confermando la piena disponibilità a collaborare per la ripresa del territorio nelle forme e nei modi individuati in sede consiliare - che contiene tutte le possibili in seno alla Commissione: c’è bisogno da subito di un momento di verifica e mi auguro che la Commissione resti in carica fino alla data di scadenza del consiglio, ovvero fino alla convocazione del successivo”.

E’ ancora il gruppo di minoranza di Forlì e Co., per bocca del consigliere Federico Morgagni, a proporre una formulazione più ampia del testo rispetto alle prerogative e alle funzioni della Commissione. “Ritengo necessario approfondire e ampliare i compiti della Commissione d’indagine - ha detto Morgagni - rispetto alle conseguenze che ha lasciato sul territorio”. Morgagni ha poi proposto che il gettone dei consiglieri che ne faranno parte sia devoluta all’emergenza alluvione.