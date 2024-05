Elezioni, la Compagnia delle Opere sceglie Zattini: "Secondo mandato proseguirà un percorso avviato coi cattolici"

"Il Vescovo Livio Corazza, durante la messa commemorativa dell'alluvione, ha sottolineato l'importanza dell'unità comunitaria: “Fossero arrivati anche tutti i ristori ma noi fossimo disuniti, a che giovano? È come se una coppia, dopo aver costruito e arredato la casa dopo tanti sacrifici, aveva rotto il legame”: parte da queste parole del vescovo l'intervento della Compagnia delle Opere che, tramite una nota del direttore Luca Lombardi , riflette sulle elzeioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024.

"La Compagnia delle Opere Forlì riflette sull'importanza della politica come strumento di coesione sociale e sviluppo comunitario attraverso un documento pubblicato online", dice Lombardi. Che spiega: "In queste elezioni, sosterremo con il voto le personalità che hanno a cuore un orizzonte ideale teso concretamente alla realizzazione del bene comune. Invitiamo i cittadini di Forlì ad unirsi a noi in questo impegno, scegliendo candidati disposti ad impegnarsi per l'intero mandato in consiglio comunale e a lavorare in modo condiviso ed unitario insieme ai colleghi, anche attraverso il tavolo per la sussidiarietà".

Dei due candidati principali viene citato Zattini: "Riconosciamo al sindaco Zattini la capacità di aver governato con moderazione e di aver mantenuto unita la comunità cittadina nelle difficili contingenze degli ultimi anni (pandemia, crisi energetica, alluvione). Ha inoltre posto, su alcune tematiche, una certa discontinuità rispetto al passato. Ora è necessario pianificare il futuro con una visione chiara e scelte strategiche per il lungo periodo".

Da qui l'endorsement al candidato di centrodestra, da parte di"Paolo Casadei, membro dell’Esecutivo Nazionale di Compagnia delle Opere e del direttivo romagnolo: "Promuoviamo una nuova forma di confronto e collaborazione tra tutti i cattolici disposti ad impegnarsi per il bene comune, ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa e al principio di sussidiarietà. Dopo le elezioni, convocheremo il “Tavolo Forlivese per la Sussidiarietà” per essere un interlocutore credibile e concreto per la nuova amministrazione comunale. Come Compagnia delle Opere Forlì pensiamo che un secondo mandato del Sindaco Zattini possa consentire il proseguimento del percorso avviato, ma chiediamo al contempo una più incisiva azione nella direzione da noi indicata se non un cambio di passo sulle tematiche indicate”

La Compagnia delle Opere ricorda che "la politica non è solo una questione per gli addetti ai lavori, ma riguarda tutti i cittadini. In questo senso la prima politica è vivere, perché guardando tutto con responsabilità e liberta non si può fare a meno dell’altro. Forlì non è solo un'entità amministrativa, ma uno spazio di relazioni e interessi condivisi, una comunità di destino. Durante l'alluvione che ha colpito la Romagna, famiglie, associazioni, imprese e comunità locali hanno dimostrato grande generosità e solidarietà. Tuttavia, si osserva anche una crescente affermazione di un individualismo che crede di poter raggiungere la felicità personale senza considerare gli altri".

Priorità quindi alla sussidiarietà: "Ogni forma di solidarietà e di carità è sempre frutto di un’educazione capace di valorizzare quel desiderio di verità, giustizia e bellezza che costituisce la natura dell’uomo. Occorre allora una politica che sappia valorizzare tutte le realtà che permettono e favoriscono l’emergere del nesso profondo fra il bene della singola persona e il bene di tutti: scuole, centri di assistenza, imprese profit e non profit, associazioni e movimenti, sono luoghi dove ognuno può scoprire che l’ ”io” per sua natura ha bisogno di un “noi”: solo da questo può originare una vera ricerca del bene comune. Cosa sarebbe la nostra città senza la presenza di tante realtà sociali impegnate nell’accoglienza e cura delle persone, nell’educazione e formazione, nell’aiuto allo studio, nelle attività sportive, nel tempo estivo e nelle attività culturali? Per queste ragioni l’ampliamento del principio di sussidiarietà in tutto l’ordinamento politico e amministrativo, rimane ancora una questione decisiva per il futuro di Forlì e del nostro Paese". Si chiede di valorizzare gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del terzo settore.

Ed ancora la centralità della famiglia: "La famiglia è il cuore sorgivo della società a tutti i livelli e il Comune sostiene la famiglia, non la sostituisce. Sostenere le famiglie con strumenti fiscali e politiche di welfare per supportare le giovani coppie e affrontare la crescente denatalità. Affrontare a 360 gradi il tema anziani e un indice di dipendenza tra i più alti d’Europa. Dare piena attuazione alla c.d. riforma Locatelli sulla disabilità". Si chiede inoltre di valorizzare le realtà educative esistenti, sostenere le attività di aiuto pomeridiano allo studio e promuovere l'orientamento lavorativo in varie forme.

Ed ancora tra le dichieste: intervenire con pochi ma grandi progetti di riqualificazione di aree strategiche attraendo capitali e investimenti, porre le basi per nuovi studentati moderni e funzionali; recuperare, riqualificare e riorganizzare i quartieri allagati e il Parco Urbano, ripensando spazi comuni, viabilità e servizi di vicinato: aAdeguare definitivamente l'E45, considerare la Romagna come territorio unico pensando ad un grande progetto di mobilità integrata. Valorizzare e sfruttare Università e know how nel settore aerospaziale che costituisce un mega trend del presente e del futuro.

Ed infine