“Compra italiano, compra locale”: Fratelli d’Italia mobilita a Forlì a sostegno delle aziende del territorio

Fratelli d’Italia si è mobilitata a sostegno delle aziende italiane, dei prodotti tipici, del piccolo commercio locale e di vicinato. In occasione del Natale il Partito di Giorgia Meloni ha organizzato sabato mattina, in piazza Saffi, a Forlì, un tavolo informativo dell'iniziativa “Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”.

Presenti il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena Roberto Petri, la capogruppo e il consigliere comunale di FdI di Forlì Manuela Bassi e Marco Catalano, il vicecoordinatore provinciale responsabile per il territorio forlivese Fabrizio Ragni, il consigliere comunale di Dovadola portavoce del partito per la vallata del Montone Riccardo Merendi, ed i componenti del coordinamento provinciale e del circolo comunale di Forlì: Alessandro Bombardini, Giovanni De Capua, Vinicio Pala, e Gianfranco Tassani , affiancati da altri, iscritti e simpatizzanti.

“Mai come quest’anno una scelta consapevole di sostegno ai prodotti italiani assume un valore non soltanto simbolico, ma soprattutto economico. Il commercio e l’artigianato locali, con migliaia e migliaia di addetti in tutta Italia, sono stati falcidiati prima dal Covid, e poi dai ritardi e dalla confusione che hanno accompagnato l’azione del governo, da febbraio ad oggi, nelle cosiddette iniziative di ristoro: erogazioni di contributi del tutto insufficienti rispetto ai mancati introiti accumulati dai nostri artigiani e commercianti a causa dei ripetuti blocchi delle attività. Oggi più che mai, e per tutto il 2021, la sfida vera sarà proprio quella di mettere al centro di tutte le iniziative politiche locali e nazionali la parte produttiva del paese, la colonna dorsale della nostra economica , che più di ogni altro segmento della nostra società ha vissuto le difficoltà di questa estenuante emergenza pandemica”: afferma con una nota congiunta il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena e il gruppo comunale di FdI di Forlì.