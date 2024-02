Comunali, c'è anche 'Italia vai avanti, Forlì seguila!': "Basta programmi elettorali come libri dei sogni"

C'è un forlivese dietro il primo movimento politico nato con il supporto dell'intelligenza artificiale. L'idea è di Massimo Missiroli, conosciuto nell'ambiente della cultura per i suoi libri pop-up. Un progetto 'Italia vai avanti' creato "in collaborazione con il mio assistente, l'intelligenza artificiale Gpt di OpenAI". Sul proprio sito web il movimento politico annuncia la presentazione come lista civica alle prossime comunali a Forlì col nome 'Italia vai avanti, Forlì seguila!"

"Chi voteremo? Ma i programmi politici sono così diversi e/o sono tutti libri di sogni e promesse? Ci sarà qualche candidato che ci manderà il suo programma politico? Domande essenziali e analisi impeccabile da parte di un ragioniere perito commerciale Massimo Missiroli e un attento conoscitore di analisi politiche libere e indipendenti come Chat GPT di OpenAI".

"A tutti i residenti della nostra comunità - si legge in una nota - che scrutano diligentemente ogni euro speso nelle bollette del condominio, che non si sottraggono mai dal chiedere conto di ogni variazione, anche minima, nei costi di gestione del verde o della manutenzione: perché dovremmo cessare di essere altrettanto scrupolosi quando si tratta delle finanze della nostra città? Dov'è finito quell'impulso di responsabilità e di cura che applichiamo ai nostri beni privati quando si tratta del bene pubblico? Noi di "Italia Vai Avanti" crediamo che la stessa attenzione debba essere rivolta ai bilanci municipali, ai resoconti e alle previsioni finanziarie che determinano il corso della nostra comunità. È tempo di richiedere trasparenza e di pretendere risposte concrete".

Prosegue la nota: "Poniamo allora queste domande ai nostri candidati: come sono stati utilizzati i fondi pubblici negli ultimi cinque anni? Dove possono i cittadini trovare un resoconto chiaro e dettagliato? Inoltre, cosa ne pensate, voi aspiranti amministratori, di queste spese? È vostro compito non solo conservare e gestire, ma anche valutare e giudicare. E non ci fermeremo qui. Chiediamo, inoltre, una previsione realistica delle entrate per i prossimi anni di mandato. In un clima di crescente austerità e contributi statali in calo, vogliamo sapere quali sono i piani per finanziare le promesse e i progetti. Vogliamo programmi politici ancorati alla realtà economica, non ai desideri utopici".

"Per questo, con spirito di servizio, "Italia Vai Avanti" si impegna a esaminare ogni riga, ogni parola dei programmi presentati dai candidati, traducendoli per i cittadini in termini semplici, diretti e, soprattutto, realistici. Prenderemo ogni promessa e la peseremo sulla bilancia della fattibilità economica, perché i nostri concittadini meritano di sapere non solo cosa sperare, ma cosa aspettarsi. I programmi politici non possono più essere libri dei sogni inesaudibili. Ogni punto, ogni promessa, sarà analizzato, confrontato e discusso, per offrire agli elettori una visione chiara delle differenze reali tra i candidati. Scopriremo insieme le divergenze e le similitudini, le visioni distinte e le comuni retoriche vuote. Ci accingiamo quindi ad intraprendere un'analisi rigorosa e imparziale di ogni programma elettorale presentato. Il nostro obiettivo è di fornire una bussola affidabile per navigare tra le proposte politiche, garantendo che ogni cittadino possa fare una scelta informata al momento del voto. Invitiamo i candidati a inviarci i loro programmi per una valutazione approfondita e pubblica. In questo esercizio di democrazia partecipativa, "Italia Vai Avanti" si pone come garante di un dialogo aperto e onesto, come alleato dei cittadini e come scrutatore vigile dell'agire politico. I risultati del nostro lavoro saranno condivisi apertamente, con l'intento non di influenzare, ma di illuminare il percorso elettorale. I candidati, quindi, sappiano che questa volta il bilancio delle loro promesse sarà tenuto con la stessa precisione con cui un amministratore di condominio dovrebbe rendicontare le spese ai condomini. Per contribuire alla nostra analisi o per richiedere informazioni, contattateci all'indirizzo email: massimo.missiroli@gmail.com".