Comuni montani, Merendi (FdI): "Seguire un'idea di sviluppo e salvaguardia"

"Eroghiamo incentivi fiscali ed agevolazioni abitative per le giovani coppie che intendono stabilirsi in collina ed al contempo chiudiamo un presidio fondamentale come la Polstrada di Rocca S. Casciano. Una visione schizofrenica e destabilizzante che rischia di portare nocumento ad equilibri di per sé precari". Così Riccardo Merendi, dirigente provinciale Fratelli d'Italia e consigliere dell'Unione dei Comuni e del Comune di Dovadola.

"Le nostre valli si stanno spopolando e perdendo preziose attività produttive e risorse - rimarca Merendi -. Ogni giorno vengono portati attacchi, più o meno espliciti, all'identità di questi generosi territori: oltre ad importanti presidi dello Stato, chiudono sportelli bancari, attività commerciali e servizi essenziali; una lenta emorragia che rischia di essere ferale. La montagna e la collina hanno ancora molto da offrire e servirebbe una buona politica rispettosa dei bisogni e delle peculiarità di queste realtà periferiche. Innanzitutto ripensare le unioni di comuni secondo criteri territoriali e culturali omogeneei".

"La città esprime esigenze e potenzialità molto diverse dalla collina, urge quindi addivenire ad una consapevolezza che conduca a ripensare nuove modalità dello "stare assieme" - continua -. I bisogni e le caratteristiche di Forli (che peraltro a breve uscirà dall'Unione), sono molte diverse da quelle della vallata del Montone; perciò bisognerebbe porre in essere politiche specifiche e mirate alla salvaguardia ed allo sviluppo di realtà omogenee. Ci si rimetta al tavolo e si abbia il coraggio, non di inseguire fredde equazioni matematiche o calcoli politico-amministrativi, ma di perseguire un'idea di sviluppo, salvaguardia e rispetto delle specificità territoriali".