Comuni montani, rifinanziamento del fondo per il trasporto pubblico: accolta la richiesta

È stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno collegato al pacchetto bilancio della Regione Emilia Romagna presentato dal consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli (1° firmatario) e sottoscritto anche dai consiglieri del Pd, Massimo Bulbi, Lia Montalti e Manuela Rontini che impegna la giunta Bonaccini a “rifinanziare per il 2020 e le prossime annualità il fondo di sostegno per il trasporto pubblico locale istituito a favore delle aree marginali e montane nella manovra di assestamento del luglio 2018 (dell’importo di 550mila euro) tenuto conto delle specificità dei territori, dei metodi di riparto delle agenzie di mobilità e dell’urgenza di stanziare risorse adeguate e sufficienti per favorire l’integrazione e la sostenibilità economica dei piccoli comuni montani.”

“Il rifinanziamento di questo fondo è una vittoria dei territori, al servizio delle comunità locali – spiega il consigliere Pompignoli, promotore del provvedimento - mi fa piacere che i colleghi della maggioranza ne abbiano colto il valore e la strategicità per la tenuta, l’accessibilità e la qualità del trasporto pubblico locale che è fondamentale ai fini della piena integrazione dei Comuni montanti nel sistema regionale. Puntualmente, infatti, ogni anno si ripresenta il tema dei costi del trasporto pubblico e, nello specifico, emerge la stortura derivante dal metodo di riparto basato principalmente sui km di servizio. Tali parametri determinano in molti casi un costo notevolmente maggiore per i Comuni più isolati o di montagna che, per le caratteristiche morfologiche e demografiche, sono più distanti dai grandi centri urbani. Per queste aree, il tpl rappresenta un servizio essenziale e strategico contro il fenomeno dello spopolamento e la minaccia della marginalizzazione – conclude Pompignoli – a tale scopo diventano necessari interventi di perequazione come quello appena approvato che garantiscano l’erogazione di contribuiti straordinari per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Grazie al rifinanziamento di questo fondo, vogliamo dare un segnale concreto e un aiuto immediato alle Amministrazioni comunali e ai cittadini che abitano in montagna.”