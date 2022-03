Comuni montani, sanità e il problema della carenza di medici di base: ne discuterà l’Agorà del Pd

La sanità territoriale al centro dell’iniziativa dell’Agorà della montagna promossa dal Pd forlivese. Se ne parlerà venerdì, alle 20:30 a Santa Sofia (anche da remoto) alla presenza Giovanni Bissoni, già assessore regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna; Lucio Boattini, già dirigente dell’Ausl Romagna; Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese; e Lia Montalti, consigliere regionale e componente della commissione Politiche per la salute e Politiche sociali.

"Quello dei Servizi sanitari è sicuramente uno dei problemi più sentiti da chi vive nei territori più distanti dal capoluogo non solo per la pandemia da Covid, ma soprattutto perché per restare in montagna serve, tra le altre cose, anche la sicurezza di potersi curare adeguatamente. Inoltre nella nostra montagna e nell’alta collina è più alta la percentuale di persone anziane che quindi sono più bisognose di servizi medici di prossimità - afferma Valbonesi -. In testa a tutto c’è la carenza, ed in alcuni casi la vera e propria assenza, dei medici di famiglia, che colpisce particolarmente proprio i Comuni più alti e distanti come Premilcuore, Tredozio e Portico - S.Benedetto, e dei pediatri di libera scelta, assenti da molti mesi nei comuni dell'Alta Valle del Bidente".

"Per questo l’Agorà democratica della montagna forlivese, che ha avviato la propria attività a novembre scorso, si sta occupando di questi temi analizzando la situazione e cercando di mettere a punto alcune proposte tese a colmare le carenze presenti. Nelle scorse settimane, mentre da un lato la Regione ha avviato la predisposizione del nuovo piano Socio Sanitario, dall’altro il Ministero della Sanità ha approvato il Decreto che disegna il nuovo modello organizzativo per la sanità territoriale attualmente al vaglio delle Regioni - conclude l'esponente dem -. Quest’ultimo provvedimento definisce funzioni e standard prestazionali per case della comunità, Ospedali di comunità, infermieri di famiglia, telemedicina, nuovo ruolo delle farmacie; il tutto per valorizzare e potenziare i servizi assistenziali territoriali. In altre parole una sorta di riforma che per certi versi la Regione Emilia-Romagna ha già anticipato negli anni scorsi istituendo le Case della salute". Per partecipare da remoto occorre richiedere il codice di accesso inviando una mail a agorademocratica2@gmail.com