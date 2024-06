"Con il nuovo approccio sul centro storico si apre per il Zattini bis un capitolo decisivo e stimolante"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Il Bongiorno si vede dal mattino, è il caso di dirlo. Le prime dichiarazioni del vicesindaco sul centro storico sono davvero un buon inizio e lasciano ben sperare, soprattutto alla luce dell'ennesimo episodio di violenza accaduto qualche giorno fa in Corso Mazzini. L'esasperazione dei residenti è giunta al colmo e non si può aspettare un minuto di più, anche per evitare pericolose contrapposizioni. È necessario fare un salto di qualità: la mobilitazione spontanea del gruppo "Orgogliosi forlivesi", che giustamente l'amministrazione vuole coinvolgere per porre rimedio alla situazione di grave degrado, non può fossilizzarsi nella stigmatizzazione di ciò che non funziona, ma deve diventare parte attiva del rilancio del centro, in un dialogo che deve prima di tutto considerare l'esigenza fondamentale della sicurezza dei cittadini e la tolleranza zero verso chi delinque, per estirpare alla radice il fenomeno violento di rivalità tra bande che si sentono padrone del territorio agendo indisturbate anche in pieno giorno.

Il tema del centro storico coinvolge vari soggetti e interseca problematiche sociali di grande rilievo. Vista la grande concentrazione di stranieri residenti, è necessario interfacciarsi con i rappresentanti delle varie etnie e servirsi della collaborazione di mediatori culturali che facciano da tramite tra l'amministrazione e la propria comunità di riferimento, anche e soprattutto nell'interesse di quegli stranieri che vivono onestamente ma che vengono danneggiati dal comportamento dei loro connazionali. Le regole di pacifica convivenza vanno seguite e rispettate da tutti, né ci possono essere luoghi del centro considerati off limits dove i cittadini non si sentano in grado di passare. Solo con un ritrovato senso di sicurezza anche le famiglie considereranno attrattivo il centro e torneranno a frequentarlo e a scegliere di viverci stabilmente. Il centro storico, infatti, può e deve tornare ad essere il primo riferimento per chi cerca casa, come succedeva in un tempo neanche troppo lontano a tanti cittadini oggi anziani ancora residenti, i quali nel giro di qualche decennio si sono trovati dal risiedere nel luogo più bello e servito della città a vivere in un contesto totalmente stravolto e irriconoscibile, privo di quella caratterizzazione identitaria che era rappresentata dalle botteghe e dai piccoli negozi di vicinato. Gli anziani rappresentano la memoria storica della nostra comunità, il loro apporto è fondamentale e la loro presenza va mantenuta e favorita.

Le sfide da vincere sono molteplici, ma se si agisce con intelligenza e metodo sono tutte alla portata: integrazione, coesione sociale, aumento della popolazione residente con l'apporto fondamentale delle famiglie giovani, protagonismo creativo dei cittadini, rinascita del commercio al dettaglio, vivibilità, sicurezza, lotta al degrado. Con il nuovo approccio sul centro storico si apre per la giunta bis a guida Zattini un capitolo decisivo e stimolante, nel quale l'approccio trasversale dei vari assessorati avrà un ruolo fondamentale. Parlare di centro storico, infatti, significa parlare di cultura, di famiglia, di anziani e disabilità, di inclusione, di università, di giovani, di turismo, di viabilità, di verde pubblico, di commercio. Partendo dall'ultimo episodio di Corso Mazzini e dal degrado della sua galleria si può dunque iniziare a lavorare ad un rilancio di questa zona così sensibile per portare a casa il risultato finale di un ripensamento totale del centro storico e della sua identità. Lo chiede l'esito delle urne, lo meritano tutti i forlivesi".

Il Popolo della Famiglia