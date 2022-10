Conferenza a Tredozio, una aggregazione tra Comuni per ridurre i costi in bolletta: "Modello innovativo di gestione dell'energia"

Un'interessante conferenza si è tenuta venerdì sera presso l'auditorium a Tredozio. Protagonista è stato un modello dove l’aggregazione fra Comuni ed esperienze genera valore a favore della comunità. "Una condivisione che aggiunge valore sotto notevoli punti di vista, un modello innovativo di gestione dell’energia che permette di utilizzare energia pulita, autoprodotta e condivisa. Questo ha notevoli vantaggi: migliora l’impatto ambientale dei singoli e della collettività,riduce i costi in bolletta, contribuisce allo sviluppo di reti energetiche sostenibili e permette di accedere agli incentivi per l’energia condivisa", così commenta il sindaco On. Simona Vietina che ne ha discusso insieme al sindaco di Rocca San Casciano, Pierluigi Lotti, il direttore di confcooperative Romagna, Andrea Pazzi e il dirigente del servizio urbanistica, Fabrizio Di Lorenzo. "Il servizio urbanistica sta predisponendo il Piano Urbanistico Generale per 9 dei 14 comuni dell'Unione partendo proprio dalle esigenze dei cittadini. Una priorità in questo momento di crisi è assolutamente il contenimento delle spese per l'energia sviluppando un modello innovativo sostenuto dagli Enti Locali che, collaborando fra loro, aiutino tutti i cittadini a calmierare le loro bollette", conclude l'on. Vietina.