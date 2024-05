Elezioni, confronto in tv tra Rinaldini e Zattini con i dirigenti di Confcooperative

Quattro confronti elettorali su TeleRomagna, condotti da Elisabetta Zandoli nelle quali dirigenti di Confcooperative Romagna e delle cooperative aderenti saranno presenti negli studi di Teleromagna per sollecitare il dibattito con i candidati a Sindaco di altrettanti Comuni della Romagna. La prima puntata dedicata a Forlì andrà in onda lunedì 13 maggio alle ore 21. Presenti i candidati sindaci del centrosinistra Graziano Rinaldini e del centrodestra Gianluca Zattini. Con loro in studio il presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri che porterà nel confronto la visione della cooperazione, le richieste e le sollecitazioni su temi e problemi che coinvolgono le imprese cooperative, lo sviluppo del tessuto economico, il futuro delle comunità.

Le città coinvolte nei 4 confronti sono Forlì, Cesena, Lugo di Romagna e Santarcangelo di Romagna a rappresentare i principali ambiti del territorio romagnolo. Tra i temi principali che gravitano nelle competenze delle Amministrazioni locali, sottoposti da Confcooperative Romagna all’attenzione dei candidati, l’economia sociale e la sua declinazione territoriale, il riconoscimento della funzione della cooperazione sociale per il welfare anche attraverso il riconoscimento degli aumenti salariali previsti dal nuovo contratto, la coprogettazione come strumento di sviluppo nel rapporto pubblico privato; e ancora le comunità energetiche, il problema casa, le possibili soluzioni di accoglienza e integrazione a livello comunale per rispondere alla carenza di personale di cui soffrono le imprese, l’affidamento diretto di piccoli servizi come risposta all’ inserimento lavorativo delle persone fragili. Si tratta di una serie di richieste inserite nel documento predisposto da Confcooperative Romagna in occasione delle elezioni dell’8 e 9 giugno e rivolto a tutti i candidati alla guida dei Comuni in Romagna, portando al centro il punto di vista della cooperazione.