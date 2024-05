Lavoro, rigenerazione urbana, famiglia e welfare: all'ex Mazzini confronto pubblico tra i candidati sindaci

Lunedì 27 maggio alle ore 21 presso l’ex cinema Mazzini (corso della Repubblica 88, Forlì) il mondo cattolico realizzerà uno dei pochi dibattiti tra i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative a cui la città di Forlì potrà partecipare. In occasione delle prossime amministrative comunali le Consulte Diocesane delle Aggregazioni Laicali (Cdal) e le Consulte degli Organismi Socio Assistenziali (Cosa) insieme all’ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro hanno scelto di proporre alla cittadinanza una serata incentrata sull’ascolto, ovvero un momento in cui i candidati sindaco saranno chiamati ad ascoltare cos’ha da dire il mondo cattolico in merito a temi come il lavoro, lo sviluppo, la sostenibilità e la rigenerazione urbana, l’educazione, la famiglia, il welfare e la vita.

I candidati sindaco quindi si troveranno ad ascoltare gli interventi tematici da parte di realtà cattoliche quali Azione Cattolica, Comunione Liberazione, Agesci, Caritas, Acli, Agesc, Cif, Rinnovamento nello Spirito, Ucim, Gruppo di Preghiera di Montepaolo - solo per citarne alcuni - che saranno testimonianze, esperienze del territorio e anche domande dirette, per poi restituire ai presenti le loro considerazioni, le proposte di impegno e la visione cittadina.

"Dunque non una serata in cui si vuole “semplicemente” cercare di capire per chi si vorrà votare, ma un momento importante in cui il mondo cattolico si esprimerà confermando la volontà ad esserci e a collaborare, qualunque sia l’esito delle amministrative sottolineando che l’impegno dei cattolici nella società va al di là di qualsiasi appartenenza politica volgendo verso quel bene comune che insieme si vuole continuamente perseguire", viene spiegato. A moderare la serata sarà Paolo Venturi, direttore di Aiccon.