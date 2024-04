Cna annuncia il confronto pubblico tra Zattini e Rinaldini: sarà ad un mese esatto dalle elezioni

Si terrà giovedì 9 maggio alle 20.30, ad un mese dalle elezioni, presso la Sala Zambelli della Camera di Commercio della Romagna (corso della Repubblica, 5 – Forlì), l’incontro tra i candidati a sindaco per la città di Forlì. Saranno presenti Gian Luca Zattini, per la coalizione di centro destra e Graziano Rinaldini, per la coalizione di centro sinistra. I due candidati si confronteranno sulle tematiche proposte dall’associazione, raggruppate in cinque filoni: politiche sovracomunali, che comprendono anche le relazioni con il resto del territorio sulle infrastrutture, tra cui la Via Ravegnana di collegamento con Ravenna, l’aeroporto, la salvaguardia del territorio; fiscalità locale, con proposte che comprendono la riduzione delle aliquote Imu sugli immobili produttivi, l’efficientamento del servizio di raccolta rifiuti; "semplificare si può", per il quale si richiede, tra le altre cose, di intervenire sulla digitalizzazione degli archivi comunali, la costituzione di un “ufficio semplificazione”; "sostegno alle imprese ed al lavoro", con appalti a chilometro zero, la rigenerazione urbana con l’adozione del Pug, gli interventi su Ex Eridania, Ripa, Rocca, la caratterizzazione del centro storico e la sua pedonalizzazione, gli interventi sulle aree produttive e il rapporto con l’università; "no all’abusivismo e sì alla sicurezza", con le proposte di intervento sulle aree degradate e gli investimenti su videosorveglianza ed illuminazione.

"Per noi è importante - sottolinea Davide Bellini, presidente di Cna Area Forlì città - confrontarci su temi concreti, con proposte reali, considerando l’esigenza delle imprese. Vogliamo portare le nostre proposte, ben consapevoli di quali siano i temi più cari alle imprenditrici e imprenditori che giocano un ruolo centrale nella tenuta socioeconomica della città”. “Forlì è una città operosa - continua Marco Lucchi, responsabile Cna Area Forlì città - con un sistema imprenditoriale capace, ma le cui esigenze spesso vengono sottovalutate. Durante la serata vorremmo rappresentarle per il bene della città. I temi che porremo saranno al centro delle nostre proposte nei mesi a venire, chiunque sarà ad amministrare la città”.

"Ci interessa ribadire che l’incontro è stato pensato per consentire a tutti i candidati a sindaco di confrontarsi sui temi proposti, che partono dall’idea di mettere le imprese della città al centro - proseguono Bellini e Lucchi -. A tutti i candidati è stato inviato il materiale per affrontare il confronto in modo concreto. Ad oggi sono pervenute le disponibilità di due candidati, mentre il terzo non pare essere disponibile. Considerando che il sistema elettorale prevede l’elezione diretta del sindaco, CNA non ritiene corretto e coerente consentire la sostituzione con un rappresentante di una lista. Non lo sarebbe nei confronti di chi parteciperà al confronto, né nei confronti degli altri candidati che si sono resi disponibili".

"L’Associazione rivendica correttezza ed equità come principi adottati e che la rende un soggetto autorevole e riconosciuto, come testimoniano i suoi 70 anni di storia - proseguono Lucchi e Bellini -. Allo stesso modo, l’associazione è sempre disponibile ad un confronto sui temi, che sono il vero centro del dibattito, in qualsiasi momento. Le questioni che verranno poste non riguardano la visibilità di un unico soggetto o di una lista, ma sono relative a trovare soluzioni per il bene del sistema imprenditoriale e della collettività. Pertanto, e senza voler alimentare ulteriori polemiche, riteniamo di aver agito, come sempre, con la massima trasparenza e correttezza nel confronto di tutti". All’incontro, aperto alla cittadinanza, si potrà porre domande ai candidati, comunicandole in anticipo alla mail forlì@cnafc.it o proponendole durante il corso della serata. Quest’ultima sarà introdotta da Bellini e moderata da Francesco Maltoni, caposervizio del Tgr Emilia-Romagna della Rai. Per partecipare è possibile iscriversi tramite il sito di CnaForlì-Cesena: www.cnafc.it/eventi