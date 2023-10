Congresso del Pd Forlivese: ecco i segretari di Circolo eletti, il più giovane è il 21enne Tomas Rubboli

La Commissione territoriale per il Congresso del Pd Forlivese ha certificato i risultati del Congresso appena concluso, ufficializzando la nomina di Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, quale nuova segretaria dell’Unione Territoriale del Pd Forlivese. La proclamazione ufficiale avverrà nella prima seduta della nuova Assemblea territoriale, in programma per lunedì prossimo. Anche alcuni Circoli del territorio hanno rinnovato i propri organismi dirigenti. A Bertinoro la nuova segretaria di Circolo è Elisa Bruti, 36 anni, consigliera comunale e dipendente del patronato Inca della Cgil Forlì-Cesena.

Riconferma invece al Circolo di Forlimpopoli per Maurizio Castagnoli, 70, pensionato. A Meldola, come segretario, è stato riconfermato Tomas Rubboli, universitario di 21 anni. Al Circolo Centro Storico di Forlì è stata eletta segretaria Flavia Cattani, 48 anni, funzionaria dell’Università di Bologna nell’area della didattica internazionale, ambito scienze. Al Circolo Pd Cervese, succede a Luca Rinieri, la nuova segretaria Loretta Prati, 67 anni, pensionata, consigliera comunale. Viene riconfermata segretaria del Circolo Pd Forese, Sara Conficconi, 42 anni, mediatrice familiare. Al Circolo Ospedaletto è stata infine eletta Laura Giannelli, 45 anni, pedagogista e insegnante di sostegno alla scuola dell’infanzia, che succede a Tania Romualdi.