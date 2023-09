Congresso del Pd Forlivese, prosegue il confronto tra i candidati Alessandro Gasperini e Gessica Allegni: tutti gli appuntamenti

Prosegue il confronto tra i due i candidati alla Segreteria territoriale del Pd Forlivese, Alessandro Gasperini e Gessica Allegni e dei candidati a segretario di Circolo per i Circoli che vanno al rinnovo degli organismi dirigenti. Ecco le prossime Assemblee di Circolo per la discussione e il confronto sulle linee politico-organizzative dei due candidati: giovedì 21 settembre assemblee a San Lorenzo, alle 20:30, al Circolo Arci di vale dell’Appennino 736 e Premilcuore, alle 20, al Circolo Pd in piazza Caduti. A Portico e San Benedetto appuntamento venerdì 22 settembre, alle 20:30, nella Sala Iris Versari (via Tosco Romagnola, 30). Sabato 23 si riuniscono i Circoli di Castrocaro Terme e Terra del Sole, alle 10, nella sede di piazza Martelli, 4, Galaeta, alle 17, al Centro Giovani in via Cenni 10, e Ca’Ossi, alle 10, al Bar Ca’Ossi di via Don Minzoni 35. Domenica 24 assemblee nei Circoli PD di Cava-Villanova, al Circolo Arci Rivalta di viale Bologna 250 Forlì, alle 10, Romiti, al Circolo Asioli di Corso Garibaldi 250, alle 9 e San Martino in Strada, alle 9:30, alla Palestra Marabini, viale dell’Appennino 496, Forlì.

Concludono il percorso congressuale, la prossima settimana: lunedì 25 settembre, il circolo PD Forese alle ore 20:30, presso il Polisportivo Cimatti, Roncadello, via Pasqualini, 4. Martedì 26 si riuniscono il circolo di Civitella-Cusercoli, alle ore 20.30, al Bar Giardino di Cusercoli, via Due Giugno 20 e il circolo di Bertinoro, al Circolo Arci Panighina, via Consolare 2563. Mercoledì 27 è invece il turno dei circoli di Villagrappa, alle 20.00, presso il circolo Arci di Via Ossi 36 e Cervese, alle ore 20.00, presso il circolo Arci di Via Brasini 15, a Villarotta. Il circolo di Bussecchio si ritrova il 28, alle ore 20.30, presso la Casa del Lavoratore di Via Cerchia 98. Il 29 settembre si vota a Forlimpopoli alle 20.00, presso la sala della Torre dell’Orologio in piazza Garibaldi e a Santa Sofia, sempre alle 20, al Centro Culturale Sandro Pertini, via Nefetti 3 . Infine, il 30 settembre, ultima data utile, si confronteranno gli iscritti di Predappio, alle ore 9.30, presso il circolo Arci di via Gramsci n. 5, il circolo del Centro Storico, alle 14 a Forlì, presso il Circolo Arci Asioli, corso Garibaldi 280 Forlì, nonché quelli di Modigliana e Tredozio, alle 15, presso la Sala Bernabei, in Piazza Matteotti n. 5 a Modigliana. Possono votare tutti gli iscritti nel 2022 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al Pd entro la data dell’Assemblea di Circolo, anche la sera stessa, e tutti i nuovi iscritti 2023 entro il primo settembre 2023. Al dibattito possono partecipare anche elettori e simpatizzanti Pd, senza diritto di voto. Tutte le informazioni sui candidati, le mozioni integrali e le date delle Assemblee nei Circoli sono pubblicate su www.pdforli.it