Congresso di ItaliaViva, il ventunenne Leonardo Gallozzi confermato alla presidenza

Dopo le elezioni del presidente nazionale, regionale e provinciale nel mese di ottobre, si è svolta mercoledì l'assemblea per l'elezione del Presidente di Zona per il comprensorio forlivese. Gli iscritti hanno votato, all’unanimità, il Coordinatore uscente Leonardo Gallozzi affidandogli per la seconda volta la guida del partito. Gallozzi è uno studente ventunenne di Giurisprudenza, iscritto al partito fin dalla sua fondazione nel 2019 e recentemente è stato nominato componente dell’Assemblea Nazionale. "In vista dei prossimi appuntamenti elettorali, la sfida sarà quella di allargare il campo riformista, europeista e garantista, ponendosi in un atteggiamento di ascolto e di apertura nei confronti di tutte le aree politiche che credono in questo progetto", le parole di Gallozzi.